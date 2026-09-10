GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OYUNCULARI VE KONUSU: Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Güneşin Doğduğu Yer, Kozan ailesinin ikinci oğlu Kenan'ın Almanya'da Leyla ile tanışmasının ardından değişen hayatını konu alıyor. Leyla'ya duyduğu aşk nedeniyle ailesiyle karşı karşıya gelen Kenan, sevdiği kadınla kendi hayatını kurmak için önemli bir seçim yapmak zorunda kalır. Adana'da Kozan ailesiyle yıllardır ortaklık yapan Atahanlıların da hikayeye dahil olmasıyla iki aile arasındaki bağ sınanırken, geçmişten gelen sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlar.