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GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OYUNCULARI VE KONUSU: Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OYUNCULARI VE KONUSU: Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
ATV'nin yeni sezon dizilerinden Güneşin Doğduğu Yer, Almanya'dan Adana'ya uzanan aşk hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda hangi isimlerin yer aldığı, karakterlerin nasıl bir hikayede buluşacağı ve Güneşin Doğduğu Yer'in konusu izleyiciler için merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 10.09.2026 16:18
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 16:36