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GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OYUNCULARI VE KONUSU: Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV'nin yeni sezon dizilerinden Güneşin Doğduğu Yer, Almanya'dan Adana'ya uzanan aşk hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda hangi isimlerin yer aldığı, karakterlerin nasıl bir hikayede buluşacağı ve Güneşin Doğduğu Yer'in konusu izleyiciler için merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 10.09.2026 16:18 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 16:36
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OYUNCULARI VE KONUSU: Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
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Köklü aileler, geçmişten gelen hesaplaşmalar çevresinde şekillenen Güneşin Doğduğu Yer, yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Almanya'dan Adana'ya uzanan hikayeyi takip etmek isteyen izleyiciler dizinin konusunu ve oyuncu kadrosunda hangi isimlerin bulunduğunu merak ediyor.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OYUNCULARI VE KONUSU: Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER'İN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

ATV'nin yeni sezon yapımları arasında yer alan Güneşin Doğduğu Yer'in yayın tarihi belli oldu. TİMSBİ Productions imzalı dizi, 17 Eylül Perşembe günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Almanya'da başlayıp Adana'da devam eden hikayesiyle Güneşin Doğduğu Yer, perşembe akşamları ATV ekranlarında yer alacak.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OYUNCULARI VE KONUSU: Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Güneşin Doğduğu Yer, Kozan ailesinin ikinci oğlu Kenan'ın Almanya'da Leyla ile tanışmasının ardından değişen hayatını konu alıyor. Leyla'ya duyduğu aşk nedeniyle ailesiyle karşı karşıya gelen Kenan, sevdiği kadınla kendi hayatını kurmak için önemli bir seçim yapmak zorunda kalır. Adana'da Kozan ailesiyle yıllardır ortaklık yapan Atahanlıların da hikayeye dahil olmasıyla iki aile arasındaki bağ sınanırken, geçmişten gelen sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlar.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OYUNCULARI VE KONUSU: Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OYUNCU KADROSU

  • Burak Özçivit – Kenan Kozan
  • Beyza Gümülcine – Leyla Breger
  • Sibel Taşçıoğlu – Celadet Kozan
  • Görkem Sevindik – Ceyhun Atahanlı
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OYUNCULARI VE KONUSU: Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
  • Devrim Yakut – Devran Atahanlı
  • Hilal Anay – Hanzade Atahanlı
  • Bahar Süer – Gül Kozan
  • Muharrem Türkseven – İhsan Kozan
  • Nazlıcan Demir – Munise Kozan
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OYUNCULARI VE KONUSU: Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?