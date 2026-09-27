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Güney kıyıları boyunca Akdeniz iklimi, kuzey taraflarındaysa nemli astropikal iklim ve okyanus iklimi görülen şehir hangisidir?

ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde yarışmacıya Güney kıyıları boyunca Akdeniz iklimi, kuzey taraflarındaysa nemli astropikal iklim ve okyanus iklimi görülen şehir hangisidir? sorusu yöneltildi. Yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, doğru cevap:

Giriş Tarihi: 27.09.2026 21:56 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 21:58
Güney kıyıları boyunca Akdeniz iklimi, kuzey taraflarındaysa nemli astropikal iklim ve okyanus iklimi görülen şehir hangisidir?
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Güney kıyıları boyunca Akdeniz iklimi, kuzey taraflarındaysa nemli astropikal iklim ve okyanus iklimi görülen şehir hangisidir? sorusunda şıklar şöyle:

Güney kıyıları boyunca Akdeniz iklimi, kuzey taraflarındaysa nemli astropikal iklim ve okyanus iklimi görülen şehir hangisidir?

A: PARİS

B: LONDRA

C: NEW YORK

D: İSTANBUL

Güney kıyıları boyunca Akdeniz iklimi, kuzey taraflarındaysa nemli astropikal iklim ve okyanus iklimi görülen şehir hangisidir?

DOĞRU CEVAP: D: İSTANBUL

Güney kıyıları boyunca Akdeniz iklimi, kuzey taraflarındaysa nemli astropikal iklim ve okyanus iklimi görülen şehir hangisidir?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör