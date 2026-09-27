Trend
Galeri
Trend Yaşam
Güney kıyıları boyunca Akdeniz iklimi, kuzey taraflarındaysa nemli astropikal iklim ve okyanus iklimi görülen şehir hangisidir?
Güney kıyıları boyunca Akdeniz iklimi, kuzey taraflarındaysa nemli astropikal iklim ve okyanus iklimi görülen şehir hangisidir?
ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde yarışmacıya Güney kıyıları boyunca Akdeniz iklimi, kuzey taraflarındaysa nemli astropikal iklim ve okyanus iklimi görülen şehir hangisidir? sorusu yöneltildi. Yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, doğru cevap:
Giriş Tarihi: 27.09.2026 21:56
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 21:58