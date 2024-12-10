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Guns N' Roses İstanbul konseri bilet fiyatları: 2025 Guns N' Roses İstanbul konseri ne zaman, biletler satışa çıktı mı?

Rock müziğin efsane gruplarından Guns N' Roses, 2025 yılında Avrupa ve Ortadoğu'yu kapsayan büyük bir turneye çıkmaya hazırlanıyor. Grubun hayranları için sevindirici haber ise, turne programına İstanbul'un da dahil edilmesi oldu. Tam kadro orijinal üyeleriyle sahne alacak olan grup, tam 32 yıl aradan sonra Türkiye'deki müzik tutkunlarıyla buluşacak. Peki, Guns N' Roses İstanbul konseri ne zaman, biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, 2025 Guns N' Roses İstanbul konseri tarihi ve bilet fiyatları