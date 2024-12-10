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Guns N' Roses İstanbul konseri bilet fiyatları: 2025 Guns N' Roses İstanbul konseri ne zaman, biletler satışa çıktı mı?

Rock müziğin efsane gruplarından Guns N' Roses, 2025 yılında Avrupa ve Ortadoğu'yu kapsayan büyük bir turneye çıkmaya hazırlanıyor. Grubun hayranları için sevindirici haber ise, turne programına İstanbul'un da dahil edilmesi oldu. Tam kadro orijinal üyeleriyle sahne alacak olan grup, tam 32 yıl aradan sonra Türkiye'deki müzik tutkunlarıyla buluşacak. Peki, Guns N' Roses İstanbul konseri ne zaman, biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, 2025 Guns N' Roses İstanbul konseri tarihi ve bilet fiyatları

Giriş Tarihi: 10.12.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 16:48
Guns N’ Roses İstanbul konseri bilet fiyatları: 2025 Guns N’ Roses İstanbul konseri ne zaman, biletler satışa çıktı mı?

ABD'nin efsanevi rock müzik grubu Guns N' Roses, 2025 Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alacak. Orijinal grup üyeleriyle unutulmaz bir performansa imza atmaya hazırlanan grup, tam 32 yıl sonra Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak. Guns N' Roses İstanbul konseri tarihi ve bilet fiyatları, müzikseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Guns N' Roses İstanbul konseri ne zaman, biletler satışa çıktı mı?

Guns N’ Roses İstanbul konseri bilet fiyatları: 2025 Guns N’ Roses İstanbul konseri ne zaman, biletler satışa çıktı mı?

GUNS N' ROSES İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

ABD'li rock müzik grubu Guns N' Roses, BKM organizasyonu ile 2025 Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

İlk olarak 1993'te Türkiye'de stadyum konseri veren grup, 32 yıl sonra tam kadro ile 2 Haziran 2025'te BJK Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak.

Guns N’ Roses İstanbul konseri bilet fiyatları: 2025 Guns N’ Roses İstanbul konseri ne zaman, biletler satışa çıktı mı?

GUN'S N ROSES İSTANBUL BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Guns N' Roses'ın 2025 Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da vereceği konserin biletlerinin satışa çıkacağı tarih belli oldu.

Konserin biletleri 10 Aralık Salı günü yerel saatle 09:00'dan itibaren grubun Nightrain Ön Satışı ile satışa sunulacak.

Genel satış ise 13 Aralık Cuma günü yerel saatle 09:00'da "www.gunsnroses.com" adresi üzerinden yapılacak.

Guns N’ Roses İstanbul konseri bilet fiyatları: 2025 Guns N’ Roses İstanbul konseri ne zaman, biletler satışa çıktı mı?

GUN'S N ROSES İSTANBUL KONSERİ BİLET FİYATLARI

Gun's N Roses İstanbul konseri bilet fiyatları 13 Aralık Cuma günü belli olacak.

Bilet fiyatları açıklandığında haberimize eklenecektir.

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