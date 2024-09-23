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GÜZEL AŞKLAR DİYARI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D ile Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu Güzel Aşklar Diyarı, ekrana gelen ilk bölümünün hemen ardından 2. bölüm fragmanı ile güdeme geldi. Yayınlanan ilk bölüm ile izleyenlerin dikkatini çeken yapımın ilk bölümünde Kapadokya'nın en köklü ailelerinden biri olan Alaca ailesinin gizemli ve entrikalarla dolu hikayesi ekranlara geldi. Peki, Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı yeni bölüm fragmanı izle ekranı!

Giriş Tarihi: 23.09.2024 22:52 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 22:54
GÜZEL AŞKLAR DİYARI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D ile Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D'nin yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Çekimleri Kapadokya'da gerçekleşen yapımın başrollerinde Halil Ergün, Özgü Kaya ve Burak Berkay Akgül gibi başarılı isimler yer alıyor. Yayınlanan ilk bölümü ile sevilen dizinin ikinci bölümünde neler olacak merak konusu. Peki, Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÜZEL AŞKLAR DİYARI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D ile Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜZEL AŞKLAR DİYARI KONUSU NEDİR?

İzmirli bir doktor olan Deniz, sevgilisi Arhan'ın doğup büyüdüğü yerleri görmek ve ailesiyle tanışmak için onunla Kapadokya'ya gider. Deniz, Arhan'ın ailesiyle tanışmayı beklerken Arhan'ın annesi Gönül'den Arhan'ın bir sözlüsü olduğunu öğrenir. Bu söz iki ailenin birbirine verdiği bir sözdür, Arhan hiçbir zaman böyle bir söz vermemiştir.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D ile Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Duydukları karşısında İzmir'e dönmeye karar veren Deniz'i Arhan havaalanında durdurur. Onun hayatını geçirmek istediği tek kişi Deniz'dir. Arhan ve Deniz evlenmeye karar verirler. Ancak düğün gecesi Arhan'ın abisi Cemal'in vurulmasıyla bir kabusa döner. Şimdi bulmaları gereken bir katil vardır ve zorluklarla sınanacak aşkları…

GÜZEL AŞKLAR DİYARI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D ile Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜZEL AŞKLAR DİYARI 1. BÖLÜM İZLE

Dizinin ilk bölümünü aşağıda yer alan link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni bölüm fragmanı için;

GÜZEL AŞKLAR DİYARI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D ile Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜZEL AŞKLAR DİYARI 2. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanını yayınlanması halinde aşağıda yer alan link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/guzel-asklar-diyari/fragmanlar

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