GÜZEL AŞKLAR DİYARI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D ile Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜZEL AŞKLAR DİYARI KONUSU NEDİR?

İzmirli bir doktor olan Deniz, sevgilisi Arhan'ın doğup büyüdüğü yerleri görmek ve ailesiyle tanışmak için onunla Kapadokya'ya gider. Deniz, Arhan'ın ailesiyle tanışmayı beklerken Arhan'ın annesi Gönül'den Arhan'ın bir sözlüsü olduğunu öğrenir. Bu söz iki ailenin birbirine verdiği bir sözdür, Arhan hiçbir zaman böyle bir söz vermemiştir.