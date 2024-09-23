GÜZEL AŞKLAR DİYARI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D ile Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu Güzel Aşklar Diyarı, ekrana gelen ilk bölümünün hemen ardından 2. bölüm fragmanı ile güdeme geldi. Yayınlanan ilk bölüm ile izleyenlerin dikkatini çeken yapımın ilk bölümünde Kapadokya'nın en köklü ailelerinden biri olan Alaca ailesinin gizemli ve entrikalarla dolu hikayesi ekranlara geldi. Peki, Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı yeni bölüm fragmanı izle ekranı!
Giriş Tarihi: 23.09.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 22:54