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Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler
Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler
Kilo verme sürecinde aç kalmadan kalori açığı oluşturmanın yolu, yüksek su ve lif içeriğine sahip hacimli besinlerden geçiyor. İşte porsiyon kontrolünü kolaylaştıran, besleyici değeri yüksek ve kalorisi en düşük gıdalar.
Giriş Tarihi: 23.09.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 16:02