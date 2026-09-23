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Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler

Kilo verme sürecinde aç kalmadan kalori açığı oluşturmanın yolu, yüksek su ve lif içeriğine sahip hacimli besinlerden geçiyor. İşte porsiyon kontrolünü kolaylaştıran, besleyici değeri yüksek ve kalorisi en düşük gıdalar.

Giriş Tarihi: 23.09.2026 15:46 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 16:02
Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler
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Diyet yaparken sürekli aç hissetmekten, porsiyonları küçültmekten ve tabağınızdaki yiyeceklere bakıp doymayacağınızı düşünmekten sıkıldınız mı? Kilo verme sürecinin en büyük düşmanı, midenin boş kalması ve arkasından gelen tatlı krizleridir. Peki size, tabağınızı tepeleme doldursanız bile neredeyse hiç kalori almayacağınız, vicdan azabı çekmeden tabak tabak yiyebileceğiniz besinler olduğunu söylesek?

Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler

Bu yiyeceklerin sırrı, yüksek su ve lif oranlarında saklı. Bu besinler o kadar düşük kaloriye sahip ki, vücudumuz bu besinleri sindirmek için çiğnerken ve öğütürken, neredeyse besinin kendi kalorisinden daha fazla enerji harcıyor.

İşte zayıflama sürecinde porsiyon kontrolünü tamamen unutmanızı sağlayacak, hacmi büyük, kalorisi küçük o mucizevi besinler...

Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler

Sağlıklı bir beslenme için vücudun ihtiyaç duyduğu enerji günlük ortalama 2000 kaloridir. Vücut, en küçük hareketlerde hatta hareketsizlikte bile enerji harcar. Vücuda alınan besinlerin kalorileri, harcanan kaloriden fazla olursa kilo alımı gerçekleşir.

Ortalama 1 kilo vermek için ise 7-8 bin kalori harcamak gerekir. Uzmanlar, besinlerin kalori miktarının büyük önem taşıdığını, kalori açığı oluşturabilmek için kalorisi düşük besinlerin tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte kalorisi sıfıra yakın besinler:

Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler

ELMA:

Bir adet büyük elma 16 kalori içerir.

Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler

HAVUÇ:

Bir adet havuç 10 kaloridir.

Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler

DOMATES:

Domatesin %94'ü sudan oluşur ve lif oranı oldukça yüksektir.

Kalori Değeri: 100 gram çiğ domates sadece 18 kaloridir.

Koca bir tabak dolusu (yaklaşık yarım kilo) domates yeseniz bile vücudunuza sadece 90 kalori girer.

İçeriğindeki güçlü antioksidan 'likopen' sayesinde sadece kilo vermenizi kolaylaştırmaz, aynı zamanda cildinizi güzelleştirir ve kalp sağlığınızı korur.

Küçük bir tüyo: Üzerine yağ eklemediğiniz sürece tabak tabak tüketebilirsiniz!

Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler

YEŞİL SALATA:

Kalori Değeri: Bir kase yeşil salata 41 kalori içerir.

Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler

BROKOLİ:

Kalori Değeri: Bir kase brokoli 33 kalori içerir.

Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler

SALATALIK:

Kilo verme sürecinde su içmekte zorlanıyorsanız ya da sürekli bir şeyler çiğneme isteğiniz varsa aradığınız cevap salatalıkta gizli.

Kalori Değeri: 100 gram salatalık yalnızca 15 kaloridir.

%96'sı su olan salatalık, doğanın bize sunduğu en doğal detoks suyudur. Kabuklarıyla birlikte tüketildiğinde lif oranı artar, sindirim sistemini çalıştırır ve metabolizmayı canlandırır.

Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler

PANCAR:

Kalori Değeri: 1 adet kırmızı pancar 36 kaloridir.

Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler

KABAK:

Akşam yemeklerinde hafif ama çok doyurucu bir alternatif arayanların kurtarıcısı kabaktır.

Kalori Değeri: 100 gram kabak yaklaşık 17 kaloridir.

Kabağı ince şeritler halinde doğrayıp hafifçe soteleyerek "kabak spagetti" yapabilirsiniz. Böylece canınız makarna çektiğinde sıfıra yakın kaloriyle tabağınızı tepeleme doldurabilirsiniz.

Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler

KIRMIZI BİBER:

Kalori Değeri: 1 adet kırmızı biber 19 kaloridir.

Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler

ROKA:

Kalori Değeri: Bir kase roka 25 kaloridir.

TERE:

Kalori Değeri: Bir kase tere 32 kaloridir.

Baskın aroması sayesinde tokluk hissini destekler, su ve mikro besin içeriği zengindir.

Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler

ISPANAK VE PAZI

Çiğ tüketildiğinde oldukça düşük kalorili ve yüksek liflidir.

Kalori Değeri: 100 gramı yaklaşık 20-23 kaloridir.

Salatalarda tercih edilebilir.

Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler

MAYDANOZ:

Kalori Değeri: Bir tutam maydanoz 15 kaloridir.

Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler

MARUL VE KIVIRCIK:

Hemen her salatanın tabanını oluşturan yeşillikler, tabakları doldurmanın en masum yoludur.

Kalori Değeri: 100 gram marul sadece 14 kaloridir.

İçerdiği yüksek su ve klorofil sayesinde mideyi doldurur, tokluk hissi yaratır ve bağırsak hareketlerini hızlandırır.

Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler

YEŞİL ÇAY:

Kalori Değeri: Bir fincan yeşil çay sıfır kaloridir.

Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler

LİMON:

Kalori Değeri: Bir limon 28 kaloridir.

Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler

KEREVİZ SAPI:

Dünyaca ünlü modellerin ve diyetisyenlerin listelerinden hiç çıkarmadığı kereviz sapı, kelimenin tam anlamıyla bir "kalori düşmanı"dır.

Kalori Değeri: 100 gram kereviz sapı sadece 16 kaloridir.

Kereviz sapı çok sert bir lif yapısına sahiptir. Vücut bu lifleri parçalamak için adeta bir antrenman gibi enerji harcar. Çiğnemesi uzun sürdüğü için beyne doyma sinyalinin gitmesine de yardımcı olur.

Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler

TURP:

Kıtır dokusu sayesinde atıştırmalık krizlerinde çiğneme hissini tatmin ederken kalori maliyeti oldukça düşüktür.

Kalori Değeri: 1 adet turp 15 kaloridir.

Çiğ halde limon sıkarak yağsız ve tuzsuz tüketebilirsiniz.