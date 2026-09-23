Hacmi büyük, kalorisi küçük! İşte, tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan neredeyse 0 kalori besinler

Sağlıklı bir beslenme için vücudun ihtiyaç duyduğu enerji günlük ortalama 2000 kaloridir. Vücut, en küçük hareketlerde hatta hareketsizlikte bile enerji harcar. Vücuda alınan besinlerin kalorileri, harcanan kaloriden fazla olursa kilo alımı gerçekleşir.

Ortalama 1 kilo vermek için ise 7-8 bin kalori harcamak gerekir. Uzmanlar, besinlerin kalori miktarının büyük önem taşıdığını, kalori açığı oluşturabilmek için kalorisi düşük besinlerin tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte kalorisi sıfıra yakın besinler: