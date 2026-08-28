Hafta sonu hava nasıl olacak, yağışlı mı? 29 - 30 Ağustos 2026 Hava Durumu Açıklandı!

30 AĞUSTOS 2026 PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Haftanın son gününde, Marmara ve Kıyı Ege'de yağışlar etkisini kaybederek yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakmıştır. Ancak İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı ve Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam etmektedir. Batı bölgelerinde hava nispeten açsa da, yurdun büyük bir kısmında sıcaklıklar hafta başına kıyasla çok daha ılıman ve serin seyretmektedir.