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Hafta sonu hava nasıl olacak, yağışlı mı? 29 - 30 Ağustos 2026 Hava Durumu Açıklandı!

2026 Ağustos ayının son hafta sonuna girilirken vatandaşlar açık hava etkinlikleri ve Zafer Bayramı kutlama programları öncesinde "Hafta sonu hava nasıl ve kaç derece olacak, yağmur yağacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 29 Ağustos Cumartesi ve 30 Ağustos Pazar günleri hava durumu detayları...

Giriş Tarihi: 28.08.2026 14:49 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 15:06
Hafta sonu hava nasıl olacak, yağışlı mı? 29 - 30 Ağustos 2026 Hava Durumu Açıklandı!

Ağustos ayının son günlerinde hafta sonu tatili ve 30 Ağustos Zafer Bayramı planları yapan milyonlarca vatandaş gözünü Meteoroloji'den gelecek hava durumu açıklamalarına çevirdi. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 29-30 Ağustos 2026 tarihleri hava durumu tahmin raporunu ön plana çıktı.

Hafta sonu hava nasıl olacak, yağışlı mı? 29 - 30 Ağustos 2026 Hava Durumu Açıklandı!

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? CUMA GÜNÜ TÜM YURDU SARIYOR!

Bugün Türkiye adeta başka bir mevsime uyandı. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere yurdun neredeyse tamamı şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girdi. Cumartesi ve Pazar günleri de haritayı kaplayan şimşek simgeleri, bu yağışlı sistemin özellikle iç ve doğu kesimlerde hız kesmeden etkisini sürdüreceğini gösteriyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak, yağışlı mı? 29 - 30 Ağustos 2026 Hava Durumu Açıklandı!

Cuma günü itibarıyla yurt genelinde hava durumunda belirgin bir değişim dikkat çekti. Gök gürültülü sağanak yağışlı sistem etki alanını genişleterek Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Karadeniz'in büyük bir bölümüne yayılmıştır. Bu yağışlı sistemle birlikte kuzey ve iç batı kesimlerde hava sıcaklıklarında düşüş gözlemlenirken, Akdeniz sahilleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi aşırı sıcak olmaya devam etmektedir.

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Hafta sonu hava nasıl olacak, yağışlı mı? 29 - 30 Ağustos 2026 Hava Durumu Açıklandı!

29 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Cumartesi gününe gelindiğinde, yağışlı sistemin etki alanı maksimum seviyeye ulaşarak Türkiye'nin neredeyse tamamını kapsamaktadır. Güneydoğu Anadolu'nun güney sınırları ve birkaç sahil şeridi haricinde, yurdun dört bir yanında gök gürültülü sağanak yağışlar hakimdir. Bu yaygın yağışlı havayla birlikte sıcaklıklarda yurt genelinde belirgin bir serinleme yaşanmış, haritadaki kırmızı termometre simgeleri (aşırı sıcaklık uyarıları) oldukça azalmıştır.

Hafta sonu hava nasıl olacak, yağışlı mı? 29 - 30 Ağustos 2026 Hava Durumu Açıklandı!

30 AĞUSTOS 2026 PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Haftanın son gününde, Marmara ve Kıyı Ege'de yağışlar etkisini kaybederek yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakmıştır. Ancak İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı ve Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam etmektedir. Batı bölgelerinde hava nispeten açsa da, yurdun büyük bir kısmında sıcaklıklar hafta başına kıyasla çok daha ılıman ve serin seyretmektedir.

Hafta sonu hava nasıl olacak, yağışlı mı? 29 - 30 Ağustos 2026 Hava Durumu Açıklandı!

METEOROLOJİ DUYURDU!

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör