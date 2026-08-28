Trend
Galeri
Trend Yaşam
Hafta sonu hava nasıl olacak, yağışlı mı? 29 - 30 Ağustos 2026 Hava Durumu Açıklandı!
Hafta sonu hava nasıl olacak, yağışlı mı? 29 - 30 Ağustos 2026 Hava Durumu Açıklandı!
2026 Ağustos ayının son hafta sonuna girilirken vatandaşlar açık hava etkinlikleri ve Zafer Bayramı kutlama programları öncesinde "Hafta sonu hava nasıl ve kaç derece olacak, yağmur yağacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 29 Ağustos Cumartesi ve 30 Ağustos Pazar günleri hava durumu detayları...
Giriş Tarihi: 28.08.2026 14:49
Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 15:06