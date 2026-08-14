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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor: İstanbul'da yağış bekleniyor mu?
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor: İstanbul'da yağış bekleniyor mu?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; hafta sonu yurdun birçok kesiminde şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış bekleniyor mu? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 14.08.2026 17:51
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 17:54