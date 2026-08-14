Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor: İstanbul’da yağış bekleniyor mu?

Pazartesi günü de yurdun güney ve doğu kesimleri başta olmak üzere birçok bölgede yağış görüleceğini dile getiren Özdemirci, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağış beklendiğini ifade etti.