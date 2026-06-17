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Meğer bastığımız toprakların altında bambaşka bir dünya varmış! Türkiye'nin en gizemli 15 yeraltı şehri
Meğer bastığımız toprakların altında bambaşka bir dünya varmış! Türkiye'nin en gizemli 15 yeraltı şehri
Türkiye'nin zengin tarihi, sadece yeryüzünde değil, bastığımız toprakların metrelerce altında da büyüleyici yaşam alanları saklıyor. Savaşlardan, istilalardan korunmak ve gizlice ibadet edebilmek için inşa edilen bu gizemli yeraltı şehirleri, mühendislik harikası havalandırma sistemleri ve binlerce yıllık sırlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. İşte 15 yeraltı şehri rotası...
Giriş Tarihi: 17.06.2026 12:37
Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 12:39