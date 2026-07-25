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Hafta sonunun en serin rotaları! Sabah gidip akşam dönebileceğiniz cennet köşeleri açıklandı
Hafta sonunun en serin rotaları! Sabah gidip akşam dönebileceğiniz cennet köşeleri açıklandı
Yazın serinlemek için uzun tatil planları yapmanıza gerek yok. İstanbul'un çevresinde, birkaç saat içinde ulaşabileceğiniz plajlar hem günübirlik kaçamaklar hem de hafta sonu molaları için birbirinden güzel seçenekler sunuyor. Çocuklu ailelerden sakinlik arayanlara kadar herkesin kendine uygun bir rota bulabileceği bir rehber hazırladık. Deniziyle öne çıkan adresleri ve gitmeden önce bilmeniz gereken ayrıntıları bir araya getirdik. Havlunuzu hazırlayın, gerisini deniz manzarasına bırakın.
Giriş Tarihi: 25.07.2026 10:06
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 10:09