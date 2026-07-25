Hafta sonunun en serin rotaları! Sabah gidip akşam dönebileceğiniz cennet köşeleri açıklandı

Ne de olsa yazın en güzel planı, bazen bir valiz hazırlamak değil, sabah erkenden yola çıkmaktır. İstanbul'un çevresinde, birkaç saat içinde ulaşabileceğiniz öyle güzel koylar ve plajlar var ki, akşam eve dönerken "İyi ki gelmişiz" dememeniz neredeyse imkânsız. Hadi, ajandanızı açın ve planınızı yapmaya başlayın... Çocuklarla güvenle denize girebileceğiniz kumsallardan, kalabalıktan uzak sakin koylara kadar birçok seçenek sizi bekliyor.