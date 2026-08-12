Halıda kalan derin mobilya izlerinden nasıl kurtulur? Halıdaki ezikleri yok etmenin akla gelmeyen sırrı!

Ne kadar süpürürseniz süpürün, elinizle ne kadar çekiştirirseniz çekiştirin o izler bir türlü düzelmez. Halınızı değiştirmeyi düşündürecek kadar can sıkıcı olan bu sorunu, mutfaktan alacağınız tek bir parça buzla saniyeler içinde tamamen ortadan kaldırabilirsiniz!