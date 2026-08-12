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Halıda kalan derin mobilya izlerinden nasıl kurtulur? Halıdaki ezikleri yok etmenin akla gelmeyen sırrı!
Halıda kalan derin mobilya izlerinden nasıl kurtulur? Halıdaki ezikleri yok etmenin akla gelmeyen sırrı!
Mobilyaların yerini değiştirdiğinizde halının üzerinde kalan o inatçı ve derin ezik çukurlar günlerce geçmiyor mu? Süpürgenin dahi düzeltemediği o çirkin izleri, sadece bir tek buz küpüyle tarihe karıştıran akla gelmeyen o mucizevi yöntem denendi.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 16:28
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 16:30