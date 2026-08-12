Trend Galeri Trend Yaşam Halıda kalan derin mobilya izlerinden nasıl kurtulur? Halıdaki ezikleri yok etmenin akla gelmeyen sırrı!

Halıda kalan derin mobilya izlerinden nasıl kurtulur? Halıdaki ezikleri yok etmenin akla gelmeyen sırrı!

Mobilyaların yerini değiştirdiğinizde halının üzerinde kalan o inatçı ve derin ezik çukurlar günlerce geçmiyor mu? Süpürgenin dahi düzeltemediği o çirkin izleri, sadece bir tek buz küpüyle tarihe karıştıran akla gelmeyen o mucizevi yöntem denendi.

Giriş Tarihi: 12.08.2026 16:28 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 16:30
Halıda kalan derin mobilya izlerinden nasıl kurtulur? Halıdaki ezikleri yok etmenin akla gelmeyen sırrı!

Evde dekorasyonu değiştirmek, koltukların yerini yenilemek harika bir hissettirir; ta ki o ağır mobilyaları kaldırıp altındaki manzarayla karşılaşana kadar. Aylar veya yıllar boyunca aynı yerde duran koltuk ayakları, halının liflerini öyle bir ezer ki ortada derin, taşlaşmış çukurlar kalır.

Halıda kalan derin mobilya izlerinden nasıl kurtulur? Halıdaki ezikleri yok etmenin akla gelmeyen sırrı!

Ne kadar süpürürseniz süpürün, elinizle ne kadar çekiştirirseniz çekiştirin o izler bir türlü düzelmez. Halınızı değiştirmeyi düşündürecek kadar can sıkıcı olan bu sorunu, mutfaktan alacağınız tek bir parça buzla saniyeler içinde tamamen ortadan kaldırabilirsiniz!

Halıda kalan derin mobilya izlerinden nasıl kurtulur? Halıdaki ezikleri yok etmenin akla gelmeyen sırrı!

NEDEN O EZİK ÇUKURLAR KENDİ KENDİNE DÜZELTİLEMEZ?

Halı lifleri (özellikle sentetik veya yün karışımlı olanlar) esnek bir yapıya sahiptir ancak uzun süreli ağır baskı altında kaldıklarında ezilir ve formlarını kaybederler.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Halıda kalan derin mobilya izlerinden nasıl kurtulur? Halıdaki ezikleri yok etmenin akla gelmeyen sırrı!

Liflerin arasındaki hava boşlukları sıkışır ve lifler birbirine kilitlenir. Sıradan temizlik yöntemleri veya su püskürtmek, liflerin o ezilmiş hafızasını sıfırlamaya yetmez; çünkü su yüzeyde kalır ve dipteki kilitlenmiş yapıya nüfuz edemez.

Halıda kalan derin mobilya izlerinden nasıl kurtulur? Halıdaki ezikleri yok etmenin akla gelmeyen sırrı!

BUZ KÜPÜ MUCİZESİ

Profesyonel dekorasyon ve temizlik uzmanlarının en gizli püf noktalarından biri olan buz yöntemi, halının liflerine kaybettiği esnekliği saniyeler içinde geri kazandırır.

Adım Adım Uygulama Rehberi:

Halıda kalan derin mobilya izlerinden nasıl kurtulur? Halıdaki ezikleri yok etmenin akla gelmeyen sırrı!

Buzu Yerleştirin: Buzluktan çıkardığınız bir adet buz küpünü, koltuğun halı üzerinde bıraktığı o ezik çukurun tam ortasına koyun.

Yavaşça Erimesini Bekleyin: Buzu kesinlikle ezmeyin veya hızlandırmaya çalışmayın. Buz, oda sıcaklığında yavaş yavaş erirken halının lifleri bu suyu acele etmeden, derinlemesine emmeye başlar. Su, sıkışan liflerin lif yapısını gevşetir.

Halıda kalan derin mobilya izlerinden nasıl kurtulur? Halıdaki ezikleri yok etmenin akla gelmeyen sırrı!

Çatalla Kabartın: Buz tamamen eridikten sonra (halı hafif nemli kalacak şekilde), bir çatal veya diş fırçası yardımıyla o bölgeyi nazikçe yukarı doğru tarayarak lifleri havalandırın. Suyla doyan ve gevşeyen liflerin aniden dikleştiğini ve eski hacmine kavuştuğunu göreceksiniz.

Halıda kalan derin mobilya izlerinden nasıl kurtulur? Halıdaki ezikleri yok etmenin akla gelmeyen sırrı!

Kurumaya Bırakın: Son olarak hafif nemli kalan bölgeyi bir kağıt havluyla hafifçe tampon yaparak kurulayın. Halınızın üzerindeki o derin ezik izinden geriye hiçbir eser kalmadığını fark edeceksiniz!

Halıda kalan derin mobilya izlerinden nasıl kurtulur? Halıdaki ezikleri yok etmenin akla gelmeyen sırrı!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör