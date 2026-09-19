Hamal yayın tarihi belli oldu mu? Hamal dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler?
ATV'nin yeni sezon projeleri arasında yer alan Hamal dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle ekran hazırlıklarını sürdürüyor. Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk gibi oyuncuları bir araya getiren yapımın yayın takvimi ve kadrosuna ilişkin detaylar belli olmaya başladı. İşte Hamal dizisinin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosuna dair son bilgiler...
Giriş Tarihi: 19.09.2026 08:05
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 08:10