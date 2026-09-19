Hamal yayın tarihi belli oldu mu? Hamal dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler?

HAMAL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizinin merkezinde Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Hamal Kemal karakteri bulunuyor. Kemal, yıllardır Eminönü'nde ustası Derviş ve hamal arkadaşlarıyla birlikte çalışıyor. Ancak karakterin bugünkü hayatının ardında, geçmişte "Harputlu Kemal" olarak tanındığı döneme uzanan ağır bir hikâye bulunuyor.

Ani bir ölüm, Kemal'i geçmişiyle yeniden yüzleşmek zorunda bırakırken Fahriye Evcen'in canlandırdığı Hayat da hikâyenin önemli karakterlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hayat, hayatını farklı mekânlarda şarkı söyleyerek kazanan ve ayakta kalmaya çalışan bir kadın olarak anlatılıyor.

Kemal ve Hayat'ın karşısına ise geçmişten gelen Egemen çıkıyor. Caner Cindoruk'un canlandırdığı Egemen, İstanbul'un iki yakasını da içine alan büyük bir güç mücadelesinin merkezinde yer alıyor. Dizinin hikâyesinde geçmiş, suçluluk, kefaret, intikam ve aşk temaları bir arada işleniyor.