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Hamal yayın tarihi belli oldu mu? Hamal dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler?

ATV'nin yeni sezon projeleri arasında yer alan Hamal dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle ekran hazırlıklarını sürdürüyor. Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk gibi oyuncuları bir araya getiren yapımın yayın takvimi ve kadrosuna ilişkin detaylar belli olmaya başladı. İşte Hamal dizisinin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosuna dair son bilgiler...

Giriş Tarihi: 19.09.2026 08:05 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 08:10
Hamal yayın tarihi belli oldu mu? Hamal dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler?

Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'i uzun bir aranın ardından aynı projede buluşturan Hamal dizisi, yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. KYN Yapım imzasıyla hazırlanan ve atv ekranlarında yayınlanacak dizide Kaynarca Hamal Kemal'i, Evcen Hayat'ı, Caner Cindoruk ise Egemen'i canlandıracak. Peki, Hamal dizisi ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu ve dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte yapımla ilgili merak edilenler...

Hamal yayın tarihi belli oldu mu? Hamal dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler?

HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin ekim ayında başlayacağı açıklandı ancak henüz dizinin ilk bölümünün yayınlanacağı kesin tarih ve gün belli olmadı.

Dizinin yayın tarihiyle ilgili güncel açıklama geldiğinde ATV'nin yayın akışı üzerinden tarih netleşecek.

Hamal yayın tarihi belli oldu mu? Hamal dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler?

HAMAL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Hamal dizisinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk bulunuyor. Dizinin açıklanan oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

  • Oktay Kaynarca – Hamal Kemal
  • Fahriye Evcen – Hayat
  • Caner Cindoruk – Egemen
  • Erdal Özyağcılar – Derviş
  • Burak Tozkoparan – Tekin
  • Sarp Akkaya – Falke
  • Yiğit Uçan – Esfender
  • Yasemin Yazıcı – Hilal
  • Zeynep Kankonde – Adile
  • İpek Erdem – Afet
  • Hakan Karsak – Bülbül
  • Sera Kutlubey – Melez
  • Fatih Yücebağ – İki Ton
  • Onur Dilber – Mıhçı
  • Elifnaz Altay – Neva
  • İlayda Çevik – Ece
  • Mine Teber – Gülizar
  • Taylan Meydan – Ünlü Ünal
  • Mine Sağyaşar – Rabia
  • Kuzey Seyhan Kıskacıoğlu – Civan
  • Berke Gündem – Araf
  • Seda Akman – Sıla
  • Zehra Yılmaz – Mine
  • Sinan Cem Narinlik – Mert
  • Eymen Erdurmaz – Kemal'in oğlu
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Hamal yayın tarihi belli oldu mu? Hamal dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler?

HAMAL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizinin merkezinde Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Hamal Kemal karakteri bulunuyor. Kemal, yıllardır Eminönü'nde ustası Derviş ve hamal arkadaşlarıyla birlikte çalışıyor. Ancak karakterin bugünkü hayatının ardında, geçmişte "Harputlu Kemal" olarak tanındığı döneme uzanan ağır bir hikâye bulunuyor.

Ani bir ölüm, Kemal'i geçmişiyle yeniden yüzleşmek zorunda bırakırken Fahriye Evcen'in canlandırdığı Hayat da hikâyenin önemli karakterlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hayat, hayatını farklı mekânlarda şarkı söyleyerek kazanan ve ayakta kalmaya çalışan bir kadın olarak anlatılıyor.

Kemal ve Hayat'ın karşısına ise geçmişten gelen Egemen çıkıyor. Caner Cindoruk'un canlandırdığı Egemen, İstanbul'un iki yakasını da içine alan büyük bir güç mücadelesinin merkezinde yer alıyor. Dizinin hikâyesinde geçmiş, suçluluk, kefaret, intikam ve aşk temaları bir arada işleniyor.