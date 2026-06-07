Hangi Türk Boyundan geliyorsunuz? İşte il il tam liste

Orta Asya'dan göç eden atalarımızın hangi bölgelerde kök saldığını, memleketinizin kültüründe Kayı'nın kudreti mi, Avşar'ın asiliği mi yoksa Çepni'nin gözü pekliği mi olduğunu hiç merak ettiniz mi? Şecerenizi araştırmak için tozlu raflarda saatler harcamanıza gerek kalmadı.