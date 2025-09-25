Trend Galeri Trend Yaşam Hangisi valide sultan olmamıştır? Kösem Sultan, Hürrem Sultan, Safiye Sultan, Hatice Turhan Sultan

ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde yarışmacıya Hangisi valide sultan olmamıştır? Kösem Sultan, Hürrem Sultan, Safiye Sultan, Hatice Turhan Sultan sorusu yöneltildi. Şıkları yarışmacıyla birlikte televizyon izleyicisi de değerlendiriyor. İşte, sorunun doğru cevabı:

Giriş Tarihi: 25.09.2025 22:25 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 22:28
Hangisi valide sultan olmamıştır? sorusunda şıklar şöyle:

a- Kösem Sultan

b- Hürrem Sultan

c- Safiye Sultan

d- Hatice Turhan Sultan

DOĞRU CEVAP: b- Hürrem Sultan

