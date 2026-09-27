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Hangisinin kurulması Resmi Gazete'de daha önce yayımlanmıştır? Marmara, ODTÜ, Galatasaray, Hacettepe...

ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde yarışmacıya Hangisinin kurulmasına dair anlaşma, kanun veya kararname Resmi Gazete'de daha önce yayımlanmıştır? sorusu yöneltildi. Yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, doğru cevap:

Giriş Tarihi: 27.09.2026 22:42 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 22:43