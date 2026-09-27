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Hangisinin kurulması Resmi Gazete'de daha önce yayımlanmıştır? Marmara, ODTÜ, Galatasaray, Hacettepe...

ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde yarışmacıya Hangisinin kurulmasına dair anlaşma, kanun veya kararname Resmi Gazete'de daha önce yayımlanmıştır? sorusu yöneltildi. Yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, doğru cevap:

Giriş Tarihi: 27.09.2026 22:42 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 22:43
Hangisinin kurulması Resmi Gazete’de daha önce yayımlanmıştır? Marmara, ODTÜ, Galatasaray, Hacettepe...
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Hangisinin kurulmasına dair anlaşma, kanun veya kararname Resmi Gazete'de daha önce yayımlanmıştır? sorusunda şıklar şöyle:

Hangisinin kurulması Resmi Gazete’de daha önce yayımlanmıştır? Marmara, ODTÜ, Galatasaray, Hacettepe...

A: MARMARA ÜNİVERSİTESİ

B: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

C: GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

D: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Hangisinin kurulması Resmi Gazete’de daha önce yayımlanmıştır? Marmara, ODTÜ, Galatasaray, Hacettepe...

DOĞRU CEVAP: B: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Hangisinin kurulması Resmi Gazete’de daha önce yayımlanmıştır? Marmara, ODTÜ, Galatasaray, Hacettepe...
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör