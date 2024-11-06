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HARÇ BEDELLERİ GÜNCELLENDİ 2025 | Yeniden değerleme oranı ile ehliyet, pasaport harcı, IMEI kayıt ve araba muayenesi ne kadar, kaç TL olacak?

TÜİK Ekim enflasyon verilerini açıkladı ve yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yeniden değerlendirme oranları ile 2025 yılı harç bedelleri vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. 2025 yılı için vergi, harç, ceza ve benzeri kalemlerdeki artış oranı yeniden değerleme oranı olarak %43,93 olarak belirlendi. Bu oran, pasaport, araç muayene ücreti, trafik cezaları gibi çeşitli hizmet ve işlemler için ücretlerde artışa yol açtı. Peki, 2025 yılında ehliyet, pasaport, IMEI kayıt ücret araç muayene ücreti ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 06.11.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 20:00
HARÇ BEDELLERİ GÜNCELLENDİ 2025 | Yeniden değerleme oranı ile ehliyet, pasaport harcı, IMEI kayıt ve araba muayenesi ne kadar, kaç TL olacak?

TÜİK, Ekim ayı enflasyon verilerini ve 2025 yılı için yeniden değerleme oranını açıkladı. Yüzde 43,93 olarak belirlenen bu oran, bir dizi kamu hizmeti ve cezanın tutarını doğrudan etkileyecek. Yeni yıl itibariyle, pasaport ücretlerinden trafik cezalarına, ehliyet harçlarından birçok devlet ödeme kalemine kadar pek çok alanda artış yaşanacak. İşte, 2025'te geçerli olacak zamlı harç bedelleri ile ilgili ayrıntılar...

HARÇ BEDELLERİ GÜNCELLENDİ 2025 | Yeniden değerleme oranı ile ehliyet, pasaport harcı, IMEI kayıt ve araba muayenesi ne kadar, kaç TL olacak?

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanunu'nun 298. maddesine göre hesaplanıyor ve her yıl, TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verilerine dayanarak belirleniyor. Kasım ayının ilk haftasında açıklanan bu oran, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırılan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre hesaplanıyor.

Bu oran, bir sonraki yıl için uygulanacak pek çok vergi, harç ve ceza tutarlarının belirlenmesinde temel bir rol oynuyor. Yıl sonunda netleşen bu oran, kamu ödemelerindeki artışları belirler ve vatandaşlar için çeşitli ödeme kalemlerinde değişikliklere yol açar.

HARÇ BEDELLERİ GÜNCELLENDİ 2025 | Yeniden değerleme oranı ile ehliyet, pasaport harcı, IMEI kayıt ve araba muayenesi ne kadar, kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK MTV 4.834 TL'YE YÜKSELİYOR

Her yıl araç sahiplerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi (MTV), yeniden değerleme oranına göre artırılıyor. 2025 yılı itibarıyla motor silindir hacmi 1300 cc ve altı olan yeni araçların en düşük MTV tutarı, 3.359 TL'den 4.834 TL'ye yükseltilmiş olacak. En yaygın motor hacmine sahip 1301 – 1600 cc arasındaki araçlarda ise en düşük MTV, 5.851 TL'den 8.421 TL'ye çıkacak.

HARÇ BEDELLERİ GÜNCELLENDİ 2025 | Yeniden değerleme oranı ile ehliyet, pasaport harcı, IMEI kayıt ve araba muayenesi ne kadar, kaç TL olacak?

2025 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

2025 yılı pasaport harç ücretleri şu şekilde belirlendi;

- 6 aya kadar: 2.359 TL (eski tutar: 1.639 TL)
- 1 yıl: 3.448 TL (eski tutar: 2.396 TL)
- 2 yıl: 5.631 TL (eski tutar: 3.912 TL)
- 3 yıl: 8.000 TL (eski tutar: 5.558 TL)
- 3 yıldan fazla: 11.274 TL (eski tutar: 7.833 TL)

Yeni harç tutarları, 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak.

HARÇ BEDELLERİ GÜNCELLENDİ 2025 | Yeniden değerleme oranı ile ehliyet, pasaport harcı, IMEI kayıt ve araba muayenesi ne kadar, kaç TL olacak?

2025 EHLİYET HARCI NE KADAR OLACAK?

2025 yılı itibarıyla, sürücü belgesi harçlarında önemli bir artış bekleniyor. Otomobil, minibüs ve kamyonet sürücüleri için geçerli olan B sınıfı ehliyet harcı, 3.945 TL'den 5.678 TL'ye yükselecek. A sınıfı sürücü belgesi için ise harç tutarı, 1.308 TL'den 1.883 TL'ye çıkacak.

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