HARÇ BEDELLERİ GÜNCELLENDİ 2025 | Yeniden değerleme oranı ile ehliyet, pasaport harcı, IMEI kayıt ve araba muayenesi ne kadar, kaç TL olacak?

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanunu'nun 298. maddesine göre hesaplanıyor ve her yıl, TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verilerine dayanarak belirleniyor. Kasım ayının ilk haftasında açıklanan bu oran, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırılan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre hesaplanıyor.

Bu oran, bir sonraki yıl için uygulanacak pek çok vergi, harç ve ceza tutarlarının belirlenmesinde temel bir rol oynuyor. Yıl sonunda netleşen bu oran, kamu ödemelerindeki artışları belirler ve vatandaşlar için çeşitli ödeme kalemlerinde değişikliklere yol açar.