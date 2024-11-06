HARÇ BEDELLERİ GÜNCELLENDİ 2025 | Yeniden değerleme oranı ile ehliyet, pasaport harcı, IMEI kayıt ve araba muayenesi ne kadar, kaç TL olacak?

TÜİK Ekim enflasyon verilerini açıkladı ve yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yeniden değerlendirme oranları ile 2025 yılı harç bedelleri vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. 2025 yılı için vergi, harç, ceza ve benzeri kalemlerdeki artış oranı yeniden değerleme oranı olarak %43,93 olarak belirlendi. Bu oran, pasaport, araç muayene ücreti, trafik cezaları gibi çeşitli hizmet ve işlemler için ücretlerde artışa yol açtı. Peki, 2025 yılında ehliyet, pasaport, IMEI kayıt ücret araç muayene ücreti ne kadar olacak?