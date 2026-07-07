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Harita ezber bozdu! Türkiye'nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

Yaşadığınız şehrin aslında ne kadar büyük ya da ne kadar küçük olduğunu hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin coğrafi haritasını tamamen ezber bozacak şekilde gözler önüne seren "en büyük ve en küçük yüz ölçümüne sahip iller" sıralaması açıklandı. Geniş topraklarıyla tarım ve doğal kaynakların merkezi olan devasa metropollerden, küçük sınırlarına rağmen sanayi ve ticarete yön veren stratejik şehirlere kadar o listenin sıralaması...

Giriş Tarihi: 07.07.2026 15:25 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 15:43
Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

Türkiye'nin 81 ili; sahip olduğu coğrafi çeşitlilik, ekonomik dinamikler ve yerleşim planlamaları açısından birbirlerinden tamamen farklı dünyalar sunuyor. Ülkemizin sınırları içinde öyle şehirler var ki, uçsuz bucaksız toprakları ve devasa tarım arazileriyle dünya üzerindeki birçok bağımsız Avrupa ülkesini geride bırakmayı başarıyor. Yüz ölçümü baz alınarak yapılan son resmi değerlendirmeler, Türkiye'nin en geniş ve en dar sınırlarına sahip illerini yeniden gündeme taşıdı.

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İLLERİ

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

15. ADANA

13.844 km²

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Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

14. ESKİŞEHİR

13.960 km²

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

13. AFYONKARAHİSAR

14.016 km²

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

12. KAHRAMANMARAŞ

14.520 km²

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

11. BALIKESİR

14.583 km²

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

10. DİYARBAKIR

15.168 km²

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

9. MERSİN

16.010 km²

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

8. KAYSERİ

16.970 km²

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

7. ŞANLIURFA

19.242 km²

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

6. ANTALYA

20.177 km²

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

5. VAN

20.921 km²

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

4. ERZURUM

25.006 km²

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

3. ANKARA

25.632 km²

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

2.SİVAS

28.164 km²

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

1. KONYA

40.838 km²

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN KÜÇÜK İLLERİ

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

10. RİZE

3.835 km2

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

9. BAYBURT

3.746 km2

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

8. IĞDIR

3.664 km²

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

7. KOCAELİ

3.397 km²

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

6. ZONGULDAK

3.342 km²

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

5. OSMANİYE

3.320 km²

Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

4. DÜZCE

2.492 km²