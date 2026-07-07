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Harita ezber bozdu! Türkiye'nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...
Harita ezber bozdu! Türkiye'nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...
Yaşadığınız şehrin aslında ne kadar büyük ya da ne kadar küçük olduğunu hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin coğrafi haritasını tamamen ezber bozacak şekilde gözler önüne seren "en büyük ve en küçük yüz ölçümüne sahip iller" sıralaması açıklandı. Geniş topraklarıyla tarım ve doğal kaynakların merkezi olan devasa metropollerden, küçük sınırlarına rağmen sanayi ve ticarete yön veren stratejik şehirlere kadar o listenin sıralaması...
Giriş Tarihi: 07.07.2026 15:25
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 15:43