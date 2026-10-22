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Haşlanmış yumurtanın kabuğunu soymak artık dert değil! Kaynar suya ekleyeceğiniz 1 malzeme yetiyor
Haşlanmış yumurtanın kabuğunu soymak artık dert değil! Kaynar suya ekleyeceğiniz 1 malzeme yetiyor
Haşlanmış yumurtanın kabuğunu soyarken beyazının parçalanmasından şikayet edenlere mutfakta işlerini kolaylaştırabilecek bir yöntem önerildi. Kaynayan suya eklenen tek bir malzemenin kabukların daha rahat ayrılmasına yardımcı olabileceği belirtildi.
Giriş Tarihi: 22.10.2026 14:30
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 14:35