Haşlanmış yumurtanın kabuğunu soymak artık dert değil! Kaynar suya ekleyeceğiniz 1 malzeme yetiyor

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haşlanmış yumurta, kabuğu kolayca ayrılmadığında uğraştırıcı bir hal alabiliyor. Özellikle kabuğu soyarken yumurta beyazının parçalanması, hem görüntüyü hem de sunumu bozabiliyor. Ancak pişirme sırasında uygulanan basit bir yöntem bu sorunu azaltmaya yardımcı olabilir.