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Haşlanmış yumurtanın kabuğunu soymak artık dert değil! Kaynar suya ekleyeceğiniz 1 malzeme yetiyor

Haşlanmış yumurtanın kabuğunu soyarken beyazının parçalanmasından şikayet edenlere mutfakta işlerini kolaylaştırabilecek bir yöntem önerildi. Kaynayan suya eklenen tek bir malzemenin kabukların daha rahat ayrılmasına yardımcı olabileceği belirtildi.

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DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 22.10.2026 14:30 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 14:35
Haşlanmış yumurtanın kabuğunu soymak artık dert değil! Kaynar suya ekleyeceğiniz 1 malzeme yetiyor

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haşlanmış yumurta, kabuğu kolayca ayrılmadığında uğraştırıcı bir hal alabiliyor. Özellikle kabuğu soyarken yumurta beyazının parçalanması, hem görüntüyü hem de sunumu bozabiliyor. Ancak pişirme sırasında uygulanan basit bir yöntem bu sorunu azaltmaya yardımcı olabilir.

Haşlanmış yumurtanın kabuğunu soymak artık dert değil! Kaynar suya ekleyeceğiniz 1 malzeme yetiyor

Üstelik haşlama sonrasında yapılacak küçük bir dokunuş da kabukların daha rahat soyulmasını sağlayabilir.

Haşlanmış yumurtanın kabuğunu soymak artık dert değil! Kaynar suya ekleyeceğiniz 1 malzeme yetiyor

KAYNAR SUYA 1 ÇAY KAŞIĞI EKLEYİN

İçerik üreticisi Kerry Whelpdale, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, yumurtaların kabuklarını kolayca soymak için kullandığı yöntemi anlattı.

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Haşlanmış yumurtanın kabuğunu soymak artık dert değil! Kaynar suya ekleyeceğiniz 1 malzeme yetiyor

Whelpdale, kaynayan suya bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyor ve ardından yumurtaları dikkatlice tencereye bırakıyor.

Haşlanmış yumurtanın kabuğunu soymak artık dert değil! Kaynar suya ekleyeceğiniz 1 malzeme yetiyor

Yumurtalar piştikten sonra tencereden çıkarılıyor, kabukları hafifçe çatlatılıyor ve parmaklarla soyuluyor.

Haşlanmış yumurtanın kabuğunu soymak artık dert değil! Kaynar suya ekleyeceğiniz 1 malzeme yetiyor

Paylaşımında bu yöntemin kabukların daha kolay ayrılmasına yardımcı olduğunu belirten Whelpdale, kabartma tozu yerine karbonat da kullanılabileceğini ifade ediyor.

Haşlanmış yumurtanın kabuğunu soymak artık dert değil! Kaynar suya ekleyeceğiniz 1 malzeme yetiyor

BUZLU SU YÖNTEMİNİ DE DENEYİN

Kolay soyulan haşlanmış yumurta elde etmek için öne çıkan yöntemlerden biri de pişirme işleminin ardından yumurtaları buzlu suya almak.

Haşlanmış yumurtanın kabuğunu soymak artık dert değil! Kaynar suya ekleyeceğiniz 1 malzeme yetiyor

Şef Christopher Kimball, yumurtaları haşladıktan sonra yaklaşık 3 dakika buzlu suda bekletmenin kabuğun daha rahat ayrılmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Haşlanmış yumurtanın kabuğunu soymak artık dert değil! Kaynar suya ekleyeceğiniz 1 malzeme yetiyor

Soğuk su, pişirme sürecini hızla durdurmaya da yardımcı oluyor.

Haşlanmış yumurtanın kabuğunu soymak artık dert değil! Kaynar suya ekleyeceğiniz 1 malzeme yetiyor

Yumurtalar yeterince soğuduktan sonra kabuklarını hafifçe çatlatıp akan suyun altında soymak da denenebilecek yöntemler arasında yer alıyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör