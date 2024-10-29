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Hastane alma hayali kuran doktora şok: 1 milyon dolar kaptırdı

İstanbul'da bir estetik doktoru İkitelli'de bulunan 'Batı Bahat' adlı hastaneyi satın almak için yetkilileriyle görüştü. 2.5 milyon dolara anlaşan doktor 1 milyon dolar ödeme yaptı. Doktorun bir süre sonra görüşme yaptığı kişilerin hastanenin sahipleri olmadığını ve yalan söylediklerini öğrenince dolandırıldığını fark etti. Silahla tehdit edilen doktor savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 29.10.2024 07:25 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 07:27
Hastane alma hayali kuran doktora şok: 1 milyon dolar kaptırdı

Estetik doktoru M.Y. özel bir hastane satın almak için harekete geçti. İstanbul İkitelli'de bulunan 'Özel Batı Bahat' isimli hastanesinin yetkilileriyle görüşen doktor 2,5 milyon dolarla hastanenin satışı konusunda anlaştı. Doktor yaptığı araştırmada görüşme yaptığı kişilerin hastanenin sahipleri olmadığını öğrenince dolandırıldığını fark etti.

Hastane alma hayali kuran doktora şok: 1 milyon dolar kaptırdı

Görseldeki: Estetik doktoru M.Y.

Olay geçtiğimiz Mayıs ayında meydana geldi. Doktor M.Y, Şeyhmuz Güneşlioğlu adlı kişiden hastane sattığını öğrenerek kendisiyle irtibata geçti.

Hastane alma hayali kuran doktora şok: 1 milyon dolar kaptırdı

Güneşlioğlu, iddiaya göre İkitelli'de bulunan 'Özel Batı Bahat' isimli hastanenin kendisine ait olduğunu ve satmak istediğini söyledi.

Hastane alma hayali kuran doktora şok: 1 milyon dolar kaptırdı

1 MİLYON DOLAR ÖN ÖDEME VERDİ

Taraflar arasında yapılan toplantıların ardından doktor M.Y. 2.5 milyon dolar bir bedel karşılığında hastanenin işletmesinin kendilerine geçmesi konusunda anlaşma sağladı. İki şirket yetkilisi karşılıklı imzaladığı sözleşmelerin ardından 1 milyon dolar ücreti de ön ödeme yaptı.

Hastane alma hayali kuran doktora şok: 1 milyon dolar kaptırdı

Görseldeki: Şeyhmuz Güneşlioğlu

Ödeme sonrası hastaneyi görmek isteyen doktor M.Y. hastanede yaptığı incelemelerde 7 katlı binanın içerisinde inşaat olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen doktor, yaptığı araştırmalar sonrası hayatının şokunu yaşadı.

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