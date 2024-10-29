Hastane alma hayali kuran doktora şok: 1 milyon dolar kaptırdı

1 MİLYON DOLAR ÖN ÖDEME VERDİ

Taraflar arasında yapılan toplantıların ardından doktor M.Y. 2.5 milyon dolar bir bedel karşılığında hastanenin işletmesinin kendilerine geçmesi konusunda anlaşma sağladı. İki şirket yetkilisi karşılıklı imzaladığı sözleşmelerin ardından 1 milyon dolar ücreti de ön ödeme yaptı.