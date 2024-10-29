Hastane alma hayali kuran doktora şok: 1 milyon dolar kaptırdı
İstanbul'da bir estetik doktoru İkitelli'de bulunan 'Batı Bahat' adlı hastaneyi satın almak için yetkilileriyle görüştü. 2.5 milyon dolara anlaşan doktor 1 milyon dolar ödeme yaptı. Doktorun bir süre sonra görüşme yaptığı kişilerin hastanenin sahipleri olmadığını ve yalan söylediklerini öğrenince dolandırıldığını fark etti. Silahla tehdit edilen doktor savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
Giriş Tarihi: 29.10.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 07:27