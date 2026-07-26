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Hastanede nöbet, pistte şampiyonluk! Onlar Türkiye'nin en hızlı hemşireleri: Ralli pistinde tarih yazdılar
Hastanede nöbet, pistte şampiyonluk! Onlar Türkiye'nin en hızlı hemşireleri: Ralli pistinde tarih yazdılar
Kalp damar cerrahisi ve acil serviste görev yapan Deniz Kübra Ulusoy ile hemodiyaliz hemşiresi Hilal Olgun, hafta içi hastalarına umut oluyor, hafta sonu ise ralli etaplarında zamana karşı yarışıyor. Beyaz önlükle yarış tulumunu aynı tutkuyla taşıyan iki hemşire pilot, yoğun mesleklerine rağmen bahane üretmeyip zamana meydan okuyor, kadınlara da hayallerinden vazgeçmemeleri gerektiğini gösteriyor.
Giriş Tarihi: 26.07.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 10:16