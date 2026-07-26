Hastanede nöbet, pistte şampiyonluk! Onlar Türkiye’nin en hızlı hemşireleri: Ralli pistinde tarih yazdılar

- Hastanedeki meslektaşlarınız yarışlarınızı takip ediyor mu? Size en ilginç tepkileri kim verdi?

- Hepsi büyük destek veriyor. Yarış hafta sonlarında mesajları eksik olmuyor. İlk zamanlarda "Gerçekten ralli mi yapıyorsun?" diye şaşıran çok kişi vardı. Şimdi ise yarış sonuçlarını benden önce öğrenen arkadaşlarım var. Onların desteğini hissetmek bana ayrıca güç veriyor.

- Türkiye'de kadınların motor sporlarına ilgisini yeterli buluyor musunuz? Sizce en büyük engel ne?

- İlgi her geçen yıl artıyor ama hâlâ yeterli seviyede olduğunu düşünmüyorum. En büyük engellerden biri bu sporun ulaşılabilir olmadığı düşüncesi ve sponsor desteği yetersizliği! Bir diğeri de kadınların kendilerine yeterince fırsat verilmediğini hissetmeleri. Daha fazla kadın sporcunun görünür olmasıyla bunun değişeceğine inanıyorum.

- Genç kadınlara tek cümlelik mesajınız ne olur?

- Hayatın direksiyonunu başkasına bırakmayın; rotanızı kendiniz çizin.