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Hatay'da şaşkına çeviren görüntüler! Kaçak diş laboratuvarına baskın: Ele geçirilen cihazlar şoke etti

Hatay'da kaçak diş laboratuvarına düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı. Operasyonda, piyasa değeri yüksek olan ve diş yapımında kullanılan çok sayıda cihaz ve malzeme ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:50 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 10:51
Hatay’da şaşkına çeviren görüntüler! Kaçak diş laboratuvarına baskın: Ele geçirilen cihazlar şoke etti

Hatay'da polis ekiplerince kaçak olarak diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapılan adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yüksek olan ve diş yapımında kullanılan çok sayıda cihaz ve malzeme ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay’da şaşkına çeviren görüntüler! Kaçak diş laboratuvarına baskın: Ele geçirilen cihazlar şoke etti

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Reyhanlı Cumhuriyet Mahallesi'nde kayıt dışı diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapılan adrese operasyon düzenlendi.

Hatay’da şaşkına çeviren görüntüler! Kaçak diş laboratuvarına baskın: Ele geçirilen cihazlar şoke etti

Operasyonda; piyasa değeri yüksek olan ve diş yapımında kullanılan çok sayıda cihaz ve malzeme ele geçirildi.

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Hatay’da şaşkına çeviren görüntüler! Kaçak diş laboratuvarına baskın: Ele geçirilen cihazlar şoke etti

Yapılan aramada; 1 adet 3D yazıcı ve yazıcı reçinesi, 1 adet kül ocak ve 1 adet vibrasyon cihazı, 1 adet alçı kesme motoru,1 adet çift el kumlama makinesi, 1 adet artikülatör (Çene hareketlerini taklit eden alet), 2 adet mufla ve 45 adet diş ölçü kaşığı, 90 adet protez düzeltme frezi ve 3 kilogram dental alçı ele geçirildi.

Hatay’da şaşkına çeviren görüntüler! Kaçak diş laboratuvarına baskın: Ele geçirilen cihazlar şoke etti

Olaya ilişkin İ.E. ile A.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay’da şaşkına çeviren görüntüler! Kaçak diş laboratuvarına baskın: Ele geçirilen cihazlar şoke etti

Açtıkları kaçak atölyede diş protezi ve implant üreten işletmeye baskın! 2 kişi gözaltına alındı | Video

Hatay’da şaşkına çeviren görüntüler! Kaçak diş laboratuvarına baskın: Ele geçirilen cihazlar şoke etti
Hatay’da şaşkına çeviren görüntüler! Kaçak diş laboratuvarına baskın: Ele geçirilen cihazlar şoke etti
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