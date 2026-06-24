Hatay’da şaşkına çeviren görüntüler! Kaçak diş laboratuvarına baskın: Ele geçirilen cihazlar şoke etti

Hatay'da polis ekiplerince kaçak olarak diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapılan adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yüksek olan ve diş yapımında kullanılan çok sayıda cihaz ve malzeme ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.