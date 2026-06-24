Trend
Galeri
Trend Yaşam
Hatay'da şaşkına çeviren görüntüler! Kaçak diş laboratuvarına baskın: Ele geçirilen cihazlar şoke etti
Hatay'da şaşkına çeviren görüntüler! Kaçak diş laboratuvarına baskın: Ele geçirilen cihazlar şoke etti
Hatay'da kaçak diş laboratuvarına düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı. Operasyonda, piyasa değeri yüksek olan ve diş yapımında kullanılan çok sayıda cihaz ve malzeme ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 10:51