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Hatay’da yürekler ağza geldi! Baba göle düşen kızını kurtarmak için canını hiçe saydı: O anlar kamerada!

Hatay'da 3-4 yaşlarındaki bir kız çocuğu fotoğraf çekilirken göle düştü. Büyük korku yaşayan ve anında suya atlayan babanın kızını kurtarmak için verdiği mücadele güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar!

DHA
Giriş Tarihi: 05.01.2025 13:20 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 13:20
Hatay’da yürekler ağza geldi! Baba göle düşen kızını kurtarmak için canını hiçe saydı: O anlar kamerada!

Hatay Reyhanlı'da dün güneşli havayı fırsat bilip Yenişehir Gölü kıyısına giden baba, 2 kızıyla birlikte fotoğraf çekilmek istedi.

Hatay’da yürekler ağza geldi! Baba göle düşen kızını kurtarmak için canını hiçe saydı: O anlar kamerada!

Bu sırada babasının fotoğraflarını çektiği kızlarından küçüğü, korkulukların arasından göle düştü.

Hatay’da yürekler ağza geldi! Baba göle düşen kızını kurtarmak için canını hiçe saydı: O anlar kamerada!

Baba, hemen suya atlayıp, kızını kurtardı.

Hatay’da yürekler ağza geldi! Baba göle düşen kızını kurtarmak için canını hiçe saydı: O anlar kamerada!

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğunu, düşme sonucu vücudunda hafif çizikler oluştuğunu belirledi.

Hatay’da yürekler ağza geldi! Baba göle düşen kızını kurtarmak için canını hiçe saydı: O anlar kamerada!

Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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