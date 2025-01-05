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Hatay’da yürekler ağza geldi! Baba göle düşen kızını kurtarmak için canını hiçe saydı: O anlar kamerada!
Hatay’da yürekler ağza geldi! Baba göle düşen kızını kurtarmak için canını hiçe saydı: O anlar kamerada!
Hatay'da 3-4 yaşlarındaki bir kız çocuğu fotoğraf çekilirken göle düştü. Büyük korku yaşayan ve anında suya atlayan babanın kızını kurtarmak için verdiği mücadele güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar!
Giriş Tarihi: 05.01.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 13:20