Trend Galeri Trend Yaşam Hatay’da yürekler ağza geldi! Baba göle düşen kızını kurtarmak için canını hiçe saydı: O anlar kamerada!

Hatay’da yürekler ağza geldi! Baba göle düşen kızını kurtarmak için canını hiçe saydı: O anlar kamerada!

Hatay'da 3-4 yaşlarındaki bir kız çocuğu fotoğraf çekilirken göle düştü. Büyük korku yaşayan ve anında suya atlayan babanın kızını kurtarmak için verdiği mücadele güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar!