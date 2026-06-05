Hava Muhalefeti oyuncuları ve konusu: Hava Muhalefeti filmi nerede çekildi?
Türk komedi sinemasının son dönemde en çok konuşulan yapımlarından olan Hava Muhalefeti, televizyon ekranlarında ve dijital platformlarda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ali Sunal ve Doğa Rutkay'ın başrollerini paylaştığı eğlenceli filmin oyuncu kadrosu, dikkat çeken konusu ve çekim yerleri sinemaseverler tarafından arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.
Giriş Tarihi: 05.06.2026 16:28
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 16:30