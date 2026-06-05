Hava Muhalefeti oyuncuları ve konusu: Hava Muhalefeti filmi nerede çekildi?

Ancak küçük bir kaçamak olarak düşündükleri tatilleri, Bodrum uçağındaki yerlerini almalarıyla eğlenceli bir yolculuğa dönüşür. Hem Cemil ve Gözde, hem de uçaktaki diğer yolcular, kendilerini bekleyen sürprizden habersisz kahkaha dolu bir yolculuğa başlar.