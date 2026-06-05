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Hava Muhalefeti oyuncuları ve konusu: Hava Muhalefeti filmi nerede çekildi?

Türk komedi sinemasının son dönemde en çok konuşulan yapımlarından olan Hava Muhalefeti, televizyon ekranlarında ve dijital platformlarda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ali Sunal ve Doğa Rutkay'ın başrollerini paylaştığı eğlenceli filmin oyuncu kadrosu, dikkat çeken konusu ve çekim yerleri sinemaseverler tarafından arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 05.06.2026 16:28 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 16:30
Hava Muhalefeti oyuncuları ve konusu: Hava Muhalefeti filmi nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Murat Kepez'in oturduğu Hava Muhalefeti filmi, sinema salonlarındaki yolculuğunun ardından televizyon sinema kuşağında. Yüksek tempolu yapım, bir uçak yolculuğunda yaşanan absürt ve komik olayları odağına alarak sinemaseverlere soluksuz bir durum komedisi vadediyor.

Hava Muhalefeti oyuncuları ve konusu: Hava Muhalefeti filmi nerede çekildi?

HAVA MUHALEFETİ FİLMİ KONUSU

Hava Muhalefeti, bir hafta sonu kaçamağı yapmak için bindikleri uçakta kendilerini beklenmedik olayların içinde bulan Cemil ve Gözde'nin hikayesini konu ediyor. Milletvekili adayı olan Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile güzel bir hafta sonu kaçamağı planlar.

Hava Muhalefeti oyuncuları ve konusu: Hava Muhalefeti filmi nerede çekildi?

Ancak küçük bir kaçamak olarak düşündükleri tatilleri, Bodrum uçağındaki yerlerini almalarıyla eğlenceli bir yolculuğa dönüşür. Hem Cemil ve Gözde, hem de uçaktaki diğer yolcular, kendilerini bekleyen sürprizden habersisz kahkaha dolu bir yolculuğa başlar.

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Hava Muhalefeti oyuncuları ve konusu: Hava Muhalefeti filmi nerede çekildi?

HAVA MUHALEFETİ OYUNCULARI

Filmde, Ege Kökenli, Burak Hakkı, Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Kerem Atabeyoğlu, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Tatar gibi isimler de yer alıyor.

Hava Muhalefeti oyuncuları ve konusu: Hava Muhalefeti filmi nerede çekildi?

Filmin çekimleri İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirildi.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör