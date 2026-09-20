Hayat amacınıza yaklaştıran 5 adım! Mutluluk günlük seçimlerde saklı...
Büyük hedeflerin ya da dünyayı değiştirecek bir misyonun peşinde koşmak hayatın amacı değildir; neye değer verdiğimizi bilmek ve hayatımızı buna göre şekillendirmektir aslolan. Araştırmalar yaşamını anlamlı bulan kişilerin psikolojik açıdan daha güçlü bir dayanağa sahip olduğunu gösteriyor. Hayatın içinde yönümüzü bulmanın, bize ait olmayan beklentileri bırakmanın ve değerlerimizi günlük alışkanlıklara dönüştürmenin yollarına odaklanalım
Giriş Tarihi: 20.09.2026 09:09
Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 09:16