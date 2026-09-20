Hayat amacınıza yaklaştıran 5 adım! Mutluluk günlük seçimlerde saklı...

AMACINIZA YAKLAŞTIRAN BEŞ ADIM

1 SİZE İYİ HİSSETTİREN ANLARI YAZIN

Bir hafta boyunca her akşam şunu yazın: "Bugün hangi davranışım bana iyi ki yaptım dedirtti?" Haftanın sonunda tekrar eden noktalara bakın. Amacınızın izleri, dikkatinizi tekrar tekrar verdiğiniz yerde belirir.

2 KİMİN HAYATINA KATKI SUNDUĞUNUZU GÖRÜN

Bugün sizin varlığınızla kimin günü biraz kolaylaştı? Bazen bir telefon, bazen sabırla dinlenen bir cümle yeter. Katkınızı fark edin; kendi ihtiyaçlarınızı da bu resmin içinde tutun.

3 VERDİĞİNİZ ANLAMI GÖZDEN GEÇİRİN.

DAT Sistemi'nde anlattığım üç halka şudur: Durum, Anlam, Tepki... Olanları her zaman seçemezsiniz. Ama ilk yorumunuzu sorgulayabilirsiniz. "Bu yaşanan benim yetersiz olduğumu kanıtlıyor" demekle, "Burada desteğe ve yeni bir yola ihtiyacım var" demek, farklı adımlara kapı açar.