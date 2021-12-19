Hayatlarını kurtardığı İtalyanlar tarafından efsaneye dönüşen Yeniçeri: Balaban Hasan

Tam 3 kıtada hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu, dünyanın farklı noktalarında bıraktığı izlerle hala anılıyor. Osmanlı ordusunun fethettiği topraklardaki adalet ve hoşgörü düzeni de şu günlerde daha fazla aranır durumda. Osmanlı Devleti ile ilgili birçok efsane dilden dile dolaşıyor. Bu efsanelere sadece Türkiye sınırlarında değil farklı coğrafyalarda da rastlamak mümkün. Balaban Hasan da tarihe damga vuran Osmanlı askerlerinden biriydi. Kahraman Yeniçeri Avrupa'nın göbeğinde yaptığı yiğitlikle hala anılıyor. Bugün bile onun için törenler düzenleniyor. İşte Balaban Hasan'ın şaşırtan öyküsü...
Balaban Hasan'ın hikayesi İstanbul'da başlayıp Avrupa'nın göbeğine kadar sürdü. Bu Osmanlı askerinin kahramanlığı asırlarıdır hala anlatılıyor.
İRİ VE GÜÇLÜ OLDUĞU İÇİN LAKABI 'BALABAN' OLDU
Balaban Hasan, Osmanlı Ordusunda yer alan sayısız yeniçeriden biriydi. Yaşıtlarından çok daha iri ve güçlü olması nedeniyle büyükleri ona, yırtıcı bir kuş olan 'Balaban' lakabını vermişlerdi.
Diğer yeniçerilerden ayrılan en büyük özelliği ise, pek çok Avrupa dilini rahatlıkla konuşabilmesi idi.
DÜŞMAN ŞEHİRLERE KOLAYLIKLA GİRİYORDU
Bu nedenle Balaban Hasan, Osmanlı Ordusunda istihbarat subayı olarak görev yapmakta, Viyana, Berlin ve Roma gibi pek çok düşman şehrine kolaylıkla girip çıkabilmekteydi.
Bu sayede düşman ülkelerin askeri durumları hakkında Osmanlı Devletine önemli bilgiler sağlıyordu.