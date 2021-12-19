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Hayatlarını kurtardığı İtalyanlar tarafından efsaneye dönüşen Yeniçeri: Balaban Hasan

Tam 3 kıtada hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu, dünyanın farklı noktalarında bıraktığı izlerle hala anılıyor. Osmanlı ordusunun fethettiği topraklardaki adalet ve hoşgörü düzeni de şu günlerde daha fazla aranır durumda. Osmanlı Devleti ile ilgili birçok efsane dilden dile dolaşıyor. Bu efsanelere sadece Türkiye sınırlarında değil farklı coğrafyalarda da rastlamak mümkün. Balaban Hasan da tarihe damga vuran Osmanlı askerlerinden biriydi. Kahraman Yeniçeri Avrupa'nın göbeğinde yaptığı yiğitlikle hala anılıyor. Bugün bile onun için törenler düzenleniyor. İşte Balaban Hasan'ın şaşırtan öyküsü...

Giriş Tarihi: 19.12.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 10:29 PAYLAŞ