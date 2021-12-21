Hayatta kalabilmek için lağıma giriyorlar! Onlarcası mikrop ve hastalık nedeniyle ölüyor

Dünyanın farklı ülkelerinde görünce sizi dehşete düşürebilecek belki midenizi bulandırabilecek şoke edici ve zor meslekler var. Ekmek parası için meşakkatli meslekler seçen bu insanlar çoğu zaman hayli düşük ücretler alıyor. Görüntüler Bagladeş'in başkenti Dakka'dan. Ülkedeki yetersiz kanalizasyon sistemi nedeniyle tıkanan kanalları açmak için lağım temizleyicileri insan ve kimyasal atıkların içine gözünü kırpmadan dalıyor. Onlarcası ise her yıl mikropların neden olduğu hastalıklara yenilip hayatını kaybediyor. Aldıkları ücret ise hayret edecek nitelikte.
Meslekleri hem zor hem de büyük bir tehlike barındırıyor. Adeta ölüme meydan okuyorlar. Üstelik birçok insan için bu mesleği yapabilmek epey rahatsız edici olacaktır. Lağımın içine dalıyorlar.
TIKALI KANALLARI AÇIYORLAR
Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yetersiz kanalizasyon sistemi nedeniyle tıkanan kanalları açmak için lağım temizleyicileri insan ve kimyasal atıkların içine dalıyor.
AŞIRI YAĞIŞ ALAN KENT
Aşırı yağış alan Dakka'da 15 milyona yakın bir nüfus yaşıyor.
ALTYAPI SORUNLARI BÜYÜK PROBLEM
Altyapı sorunları bulunan kentte kanalizasyonların tıkanması büyük bir problem.
Bu soruna karşı lağım temizleyicilerine başvuruluyor.