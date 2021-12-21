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Hayatta kalabilmek için lağıma giriyorlar! Onlarcası mikrop ve hastalık nedeniyle ölüyor

Dünyanın farklı ülkelerinde görünce sizi dehşete düşürebilecek belki midenizi bulandırabilecek şoke edici ve zor meslekler var. Ekmek parası için meşakkatli meslekler seçen bu insanlar çoğu zaman hayli düşük ücretler alıyor. Görüntüler Bagladeş'in başkenti Dakka'dan. Ülkedeki yetersiz kanalizasyon sistemi nedeniyle tıkanan kanalları açmak için lağım temizleyicileri insan ve kimyasal atıkların içine gözünü kırpmadan dalıyor. Onlarcası ise her yıl mikropların neden olduğu hastalıklara yenilip hayatını kaybediyor. Aldıkları ücret ise hayret edecek nitelikte.

Giriş Tarihi: 21.12.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 11:23 PAYLAŞ