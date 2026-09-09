Haysiyet 2. Bölüm Fragmanı | "Bu kız senin sonun olacak Mehmet!" Haysiyet yeni bölüm fragmanı izle!

Mehmet ve Simay'ın, birbirlerinin kim olduğunu bilmeden başlayan yakınlıkları, kısa sürede sadece ikisinin değil, ailelerinin de hayatını değiştirecek güçlü bir aşka dönüşür. Haluk Tarman kızını Mehmet'ten uzak tutmak için harekete geçerken, Mehmet de babası Sadık Karlıova'nın ondan beklediği hayatla kendi istediği arasında sıkışır.