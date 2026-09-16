Haysiyet 3. bölüm fragmanı izle: "Ben zorluğa katlanırım ama onurumu çiğnetmem!"

HAYSİYET SON BÖLÜM ÖZETİ

Mehmet'in Simay'ın peşinden gitmesi, iki ailenin de hayatını değiştirecek büyük bir kararın başlangıcı olur. Birbirlerini seçen Mehmet ve Simay, ailelerini karşılarına almak pahasına gizlice evlenir. Ancak mahalleye el ele dönmeleri, iki aile arasındaki eski hesapları yeniden açarken Hülya'nın yıkımı Cemal'in öfkesini ateşler. Eski dostlar da artık düşman olur. Tarık'ın Karlıova kardeşlerle kavgası ise Tarmanlarla olan gerilimi patlama noktasına taşır. Fakat Haluk'un vereceği karşılık çok daha ağır olacaktır. Tam Mehmet ve ailesi köşeye sıkışmışken Mehmet'in attığı beklenmedik adım herkesi şaşkına çevirir.