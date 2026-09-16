Haysiyet 3. bölüm fragmanı izle: "Ben zorluğa katlanırım ama onurumu çiğnetmem!"
Haysiyet dizisi 15 Eylül Salı akşamı ekranlara gelen 2. bölümünün ardından merakla beklenen 3. bölüm fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. Tanıtıma damga vuran "Ben zorluğa katlanırım ama onurumu çiğnetmem!" repliği, yeni bölümde yaşanacak adalet mücadelesinin ve gurur savaşının habercisi oldu. İşte Kanal D ile Haysiyet 3. bölüm fragmanı izleme ekranı ve tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 16.09.2026 00:21
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 00:25