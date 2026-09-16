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Haysiyet 3. bölüm fragmanı izle: "Ben zorluğa katlanırım ama onurumu çiğnetmem!"

Haysiyet dizisi 15 Eylül Salı akşamı ekranlara gelen 2. bölümünün ardından merakla beklenen 3. bölüm fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. Tanıtıma damga vuran "Ben zorluğa katlanırım ama onurumu çiğnetmem!" repliği, yeni bölümde yaşanacak adalet mücadelesinin ve gurur savaşının habercisi oldu. İşte Kanal D ile Haysiyet 3. bölüm fragmanı izleme ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 16.09.2026 00:21 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 00:25
Haysiyet 3. bölüm fragmanı izle: Ben zorluğa katlanırım ama onurumu çiğnetmem!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisinin son bölümünün ardından izleyiciler yeni tanıtım için araştırma yapmaya başladı. Böylece Haysiyet 3. bölüm fragmanı izle sorgulaması ön plana çıktı.

Haysiyet 3. bölüm fragmanı izle: Ben zorluğa katlanırım ama onurumu çiğnetmem!

HAYSİYET 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Haysiyet dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/haysiyet

Haysiyet 3. bölüm fragmanı izle: Ben zorluğa katlanırım ama onurumu çiğnetmem!

HAYSİYET SON BÖLÜM ÖZETİ

Mehmet'in Simay'ın peşinden gitmesi, iki ailenin de hayatını değiştirecek büyük bir kararın başlangıcı olur. Birbirlerini seçen Mehmet ve Simay, ailelerini karşılarına almak pahasına gizlice evlenir. Ancak mahalleye el ele dönmeleri, iki aile arasındaki eski hesapları yeniden açarken Hülya'nın yıkımı Cemal'in öfkesini ateşler. Eski dostlar da artık düşman olur. Tarık'ın Karlıova kardeşlerle kavgası ise Tarmanlarla olan gerilimi patlama noktasına taşır. Fakat Haluk'un vereceği karşılık çok daha ağır olacaktır. Tam Mehmet ve ailesi köşeye sıkışmışken Mehmet'in attığı beklenmedik adım herkesi şaşkına çevirir.

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Haysiyet 3. bölüm fragmanı izle: Ben zorluğa katlanırım ama onurumu çiğnetmem!

Simay bir yandan sevdiği adamı korumaya, bir yandan ailesinin öfkesini durdurmaya çalışır. Haluk ise kızının seçimini kendi haysiyetine karşı açılmış bir savaş olarak görür. İki aile artık karşı karşıyadır.

Haysiyet 3. bölüm fragmanı izle: Ben zorluğa katlanırım ama onurumu çiğnetmem!

Mehmet ve Simay birbirlerini seçerek kaderlerini mi değiştirecek, yoksa iki aileyi geri dönülmez bir savaşın içine mi sürükleyecek?

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör