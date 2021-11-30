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Hayvan yuvası sandı ama gizli dini bir mezhebin yerini buldu! Dünya bu kareleri konuşuyor!

İngiltere'de şaşkına çeviren bir keşif yapıldı! Doğa fotoğrafçısı olan bir kişi, ormanda çekim yaparken bir delik gördü ve bir hayvan yuvası olduğunu düşündü. Ancak fotoğrafları çekerken yuvada gariplik olduğunu fark etti. Deliğin aslında başka bir yere çıkan giriş olduğunu keşfetti. Uzun ve ince delikten girildiğinde sonu inanılmaz bir yere çıktı. Bu yeri keşfeden Michael Scott'un çektiği fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi. Söz konusu kareler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 11:12
Hayvan yuvası sandı ama gizli dini bir mezhebin yerini buldu! Dünya bu kareleri konuşuyor!

Dünyada halen keşfedilmeyi bekleyen ilginç yerler var. Araştırmacılar teknolojiden yararlanarak, yüzlerce binlerce yıllık bilinmeyen yerleri bulmaya çalışıyor. Ancak bazı yerler tesadüf eseri de ortaya çıkartılabiliyor. Fotoğrafçı Michael Scott da şans eseri böyle bir keşfe imza attı.

Hayvan yuvası sandı ama gizli dini bir mezhebin yerini buldu! Dünya bu kareleri konuşuyor!

Sıradan bir yabani hayvan barınağı gibi görünse de aslında içerisi çok farklı. Uzun ve ince bir delikten sürünerek girilen bu mağara aslında birer şahaser.

Hayvan yuvası sandı ama gizli dini bir mezhebin yerini buldu! Dünya bu kareleri konuşuyor!

İbadet edilmesine izin verilmeyen gizli dini mezhepler tarafından oyulmuş.

Hayvan yuvası sandı ama gizli dini bir mezhebin yerini buldu! Dünya bu kareleri konuşuyor!

Mağara bu güne kadar gelmiş.

Hayvan yuvası sandı ama gizli dini bir mezhebin yerini buldu! Dünya bu kareleri konuşuyor!

İngiltere'de yer alan bu mağaranın fotoğrafları Michael Scott tarafından çekildi. Scott'ın paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada konuşuldu.

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