Hayvan yuvası sandı ama gizli dini bir mezhebin yerini buldu! Dünya bu kareleri konuşuyor!

Dünyada halen keşfedilmeyi bekleyen ilginç yerler var. Araştırmacılar teknolojiden yararlanarak, yüzlerce binlerce yıllık bilinmeyen yerleri bulmaya çalışıyor. Ancak bazı yerler tesadüf eseri de ortaya çıkartılabiliyor. Fotoğrafçı Michael Scott da şans eseri böyle bir keşfe imza attı.

Sıradan bir yabani hayvan barınağı gibi görünse de aslında içerisi çok farklı. Uzun ve ince bir delikten sürünerek girilen bu mağara aslında birer şahaser.

İbadet edilmesine izin verilmeyen gizli dini mezhepler tarafından oyulmuş.

Mağara bu güne kadar gelmiş.