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Hem ütü yapıyor hem telefon şarj ediyor! 12 yaşındaki kızın icadı dikkat çekti: Kömürlü ütülere güneşli çözüm!

Hindistan'da 12 yaşındaki Vinisha Umashankar, sokaklarda kıyafet ütülemek için kullanılan kömürlü ütülere alternatif geliştirdi. Gördüğü bir sokak satıcısının yanmış kömürleri yere dökmesinden etkilenen genç kız, güneş enerjisiyle çalışan bir ütü arabası tasarladı.

Giriş Tarihi: 21.08.2026 14:17 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 14:20
Hem ütü yapıyor hem telefon şarj ediyor! 12 yaşındaki kızın icadı dikkat çekti: Kömürlü ütülere güneşli çözüm!

Tamil Nadu eyaletindeki Tiruvannamalai kentinde yaşayan Vinisha, kömürün hem duman oluşturduğunu hem de geride atık bıraktığını fark etti. Bunun üzerine kömür yerine güneş enerjisini kullanabileceği bir sistem geliştirmeye karar verdi.

Hem ütü yapıyor hem telefon şarj ediyor! 12 yaşındaki kızın icadı dikkat çekti: Kömürlü ütülere güneşli çözüm!

5 SAAT GÜNEŞ, 6 SAAT ÇALIŞMA

Güneş panelleri, batarya ve buharlı ütüden oluşan sistem, güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürüyor. Üretilen enerji bataryada depolanarak ütünün çalışmasını sağlıyor.

Hem ütü yapıyor hem telefon şarj ediyor! 12 yaşındaki kızın icadı dikkat çekti: Kömürlü ütülere güneşli çözüm!

Projenin verilerine göre yaklaşık 5 saatlik güneş ışığı, 6 saatlik çalışma için yeterli enerji sağlayabiliyor. Böylece ütüleme sırasında kömür yakılmasına gerek kalmıyor.Sistemde ayrıca cep telefonu şarj noktaları da bulunuyor.

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Hem ütü yapıyor hem telefon şarj ediyor! 12 yaşındaki kızın icadı dikkat çekti: Kömürlü ütülere güneşli çözüm!

OKUL FİKRİNDEN ÇALIŞAN PROTOTİPE

Vinisha'nın tasarımı, Hindistan Ulusal İnovasyon Vakfı'nın (NIF) desteğiyle çalışan bir prototipe dönüştürüldü. Mobil olarak tasarlanan araba sayesinde satıcılar hem sokakta çalışabiliyor hem de müşterilerin kapısına kadar hizmet götürebiliyor.

Hem ütü yapıyor hem telefon şarj ediyor! 12 yaşındaki kızın icadı dikkat çekti: Kömürlü ütülere güneşli çözüm!

Proje, 2021 yılında uluslararası bir çevre ödülü sıralamasında finale kaldı. Vinisha ayrıca İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26'da dünya liderlerine hitap etti.

Hem ütü yapıyor hem telefon şarj ediyor! 12 yaşındaki kızın icadı dikkat çekti: Kömürlü ütülere güneşli çözüm!

Vinisha'nın hikâyesi, günlük hayatta karşılaşılan basit bir sorunun nasıl yenilikçi bir çözüme dönüşebileceğini gösterdi.

Hem ütü yapıyor hem telefon şarj ediyor! 12 yaşındaki kızın icadı dikkat çekti: Kömürlü ütülere güneşli çözüm!

Bir sokakta yere dökülen kömür parçalarıyla başlayan fikir, güneş enerjisiyle çalışan mobil bir sisteme dönüştü.

Hem ütü yapıyor hem telefon şarj ediyor! 12 yaşındaki kızın icadı dikkat çekti: Kömürlü ütülere güneşli çözüm!

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"Pot-in-pot" (iç içe geçmiş çömlek) adı verilen sistem, biri diğerinin içine yerleştirilen iki ayrı kil kaptan oluşuyor.

Hem ütü yapıyor hem telefon şarj ediyor! 12 yaşındaki kızın icadı dikkat çekti: Kömürlü ütülere güneşli çözüm!

İki kap arasındaki boşluk nemli kumla dolduruluyor ve üst kısmı ıslak bir bez yardımıyla kapatılıyor.

Hem ütü yapıyor hem telefon şarj ediyor! 12 yaşındaki kızın icadı dikkat çekti: Kömürlü ütülere güneşli çözüm!

Dış kaptaki su buharlaştıkça içerideki ısı dışarı taşınıyor ve doğal bir soğutma etkisi oluşmuş oluyor. Bu sayede elektriğe ihtiyaç duymadan soğutma sistemi sağlanmış oluyor.

Hem ütü yapıyor hem telefon şarj ediyor! 12 yaşındaki kızın icadı dikkat çekti: Kömürlü ütülere güneşli çözüm!

SICAKLIĞI 14 DERECEYE KADAR DÜŞÜREBİLİYOR

Sistemin geliştiricisi olan Nijeryalı öğretmen Mohammed Bah Abba, bu yöntemi 1990'lı yıllarda özellikle çöl ikliminde yaşayan çiftçilerin ürünlerini daha uzun süre saklayabilmesi için geliştirdi.

Hem ütü yapıyor hem telefon şarj ediyor! 12 yaşındaki kızın icadı dikkat çekti: Kömürlü ütülere güneşli çözüm!

Uygun hava koşullarında sistem, iç sıcaklığı ortam sıcaklığından 14 dereceye kadar düşük seviyeye indirebiliyor.

Hem ütü yapıyor hem telefon şarj ediyor! 12 yaşındaki kızın icadı dikkat çekti: Kömürlü ütülere güneşli çözüm!

Böylece domates, biber, patlıcan ve yapraklı sebzeler normalden çok daha uzun süre tazeliğini koruyabiliyor.

Hem ütü yapıyor hem telefon şarj ediyor! 12 yaşındaki kızın icadı dikkat çekti: Kömürlü ütülere güneşli çözüm!

HER İKLİMDE AYNI ETKİYİ VERMİYOR

Bu doğal soğutma yöntemi, sistemin temelinde suyun buharlaşması yer aldığından dolayı en iyi sıcak ve kuru iklimlerde çalışıyor.

Hem ütü yapıyor hem telefon şarj ediyor! 12 yaşındaki kızın icadı dikkat çekti: Kömürlü ütülere güneşli çözüm!

Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde buharlaşma yavaşladığı için soğutma etkisi de azalıyor.

Hem ütü yapıyor hem telefon şarj ediyor! 12 yaşındaki kızın icadı dikkat çekti: Kömürlü ütülere güneşli çözüm!

Uzmanlar, sistemin gölgede ve hava akımının bulunduğu bir noktada kullanılması gerektiğini belirtiyor.

Hem ütü yapıyor hem telefon şarj ediyor! 12 yaşındaki kızın icadı dikkat çekti: Kömürlü ütülere güneşli çözüm!

Et, süt ve çok düşük sıcaklık gerektiren ürünler için uygun olmayan bu sistem, özellikle sebze ve meyvelerin saklanmasında çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör