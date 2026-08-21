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Hem ütü yapıyor hem telefon şarj ediyor! 12 yaşındaki kızın icadı dikkat çekti: Kömürlü ütülere güneşli çözüm!
Hem ütü yapıyor hem telefon şarj ediyor! 12 yaşındaki kızın icadı dikkat çekti: Kömürlü ütülere güneşli çözüm!
Hindistan'da 12 yaşındaki Vinisha Umashankar, sokaklarda kıyafet ütülemek için kullanılan kömürlü ütülere alternatif geliştirdi. Gördüğü bir sokak satıcısının yanmış kömürleri yere dökmesinden etkilenen genç kız, güneş enerjisiyle çalışan bir ütü arabası tasarladı.
Giriş Tarihi: 21.08.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 14:20