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Hemşire Gizem Soylu hayatını kaybetmişti: Sürücü hakkında çarpıcı karar! Bu kadın telefonla...

Acı olay İzmir Balçova'da yaşanmıştı. Alev Aytar, kullandığı otobüsle yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire yardımcısı Gizem Soylu'ya (24) çarpmıştı Soylu kurtarılamamıştı. Sürücü hakkında ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları…

DHA
Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:47 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:47
Hemşire Gizem Soylu hayatını kaybetmişti: Sürücü hakkında çarpıcı karar! Bu kadın telefonla...

Takvim yaprakları 6 Kasım 2024'ü gösterdiğinde İzmir Balçova'da korkunç bir kaza meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaştırma birimi ESHOT'a ait Alev Aytar'ın kullandığı 35 DB 4789 plakalı şehir içi otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi'nde görevli hemşire yardımcısı Gizem Soylu'ya çarptı.

Hemşire Gizem Soylu hayatını kaybetmişti: Sürücü hakkında çarpıcı karar! Bu kadın telefonla...

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Soylu, kurtarılamadı. Kaza araç içi kameraya yansırken, Gizem Soylu bir gün sonra Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazanın ardından otobüs şoförü Alev Aytar, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aytar, tutuklandı. Aytar hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hemşire Gizem Soylu hayatını kaybetmişti: Sürücü hakkında çarpıcı karar! Bu kadın telefonla...

TUTUKLU SANIK, DURUŞMADA BAYILDI

Alev Aytar'ın yargılanmasına, bugün İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşma ile devam edildi. Duruşmaya Gizem Soylu'nun ikizi Sinem Soylu ile yakınları, tutuklu sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Hemşire Gizem Soylu hayatını kaybetmişti: Sürücü hakkında çarpıcı karar! Bu kadın telefonla...

BU KADIN ELİNDE TELEFONUYLA OYNAYIP…

Duruşmada söz verilen Sinem Soylu, bilirkişi raporuna itiraz ederek, "Gerçekten vicdan sahibi olan insan, gerçekleri söyler. Bu kadın elinde telefonuyla oynayıp, benim hayatımı bitirdi. Kardeşimi öldürdü" dedi. Bu sırada tutuklu sanık, baygınlık geçirdi.

Hemşire Gizem Soylu hayatını kaybetmişti: Sürücü hakkında çarpıcı karar! Bu kadın telefonla...

HER GÜN YENİDEN ÖLÜYORUM

Su ve kolonyayla müdahale edildikten sonra kendine gelen ve söz verilen sanık Alev Aytar, "Her gün yeniden ölüyorum. Çok üzgünüm. Üzüntüm çok büyük" diye konuştu.

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