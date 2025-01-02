Trend
Galeri
Trend Yaşam
Hemşire Gizem Soylu hayatını kaybetmişti: Sürücü hakkında çarpıcı karar! Bu kadın telefonla...
Hemşire Gizem Soylu hayatını kaybetmişti: Sürücü hakkında çarpıcı karar! Bu kadın telefonla...
Acı olay İzmir Balçova'da yaşanmıştı. Alev Aytar, kullandığı otobüsle yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire yardımcısı Gizem Soylu'ya (24) çarpmıştı Soylu kurtarılamamıştı. Sürücü hakkında ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:47