Hemşirenin konuşmaları skandalın boyutunu gözler önüne serdi: “Siz deli misiniz? Haberlere çıkarsınız”
Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden Bebek çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın doktor gibi nöbete bıraktığı hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın telefon konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalar adeta kan donduran cinsten....
Giriş Tarihi: 21.10.2024 05:58
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 06:24