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Hemşirenin konuşmaları skandalın boyutunu gözler önüne serdi: “Siz deli misiniz? Haberlere çıkarsınız”

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden Bebek çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın doktor gibi nöbete bıraktığı hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın telefon konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalar adeta kan donduran cinsten....

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 21.10.2024 05:58 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 06:24
Hemşirenin konuşmaları skandalın boyutunu gözler önüne serdi: Siz deli misiniz? Haberlere çıkarsınız

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden Bebek çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın doktor gibi nöbete bıraktığı hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın telefon konuşmaları ortaya çıktı. Taşçı, Hüseyin Günerhan ile yaptığı telefon konuşmasında, "Kanka aile para ödemiyor. Anladın mı? Hastaneye ödediği parayı direkt alıyorlar.

Hemşirenin konuşmaları skandalın boyutunu gözler önüne serdi: Siz deli misiniz? Haberlere çıkarsınız

Komisyon yok. Hoca 35 bin lira aldı. Çocuk kaç gün bedavaya yattı. Çocuk öldü. Bizimkiler çocuğun cenazesini vermedi. Bizimkilere 'Siz deli misiniz? Haberlere çıkarsınız' dedim, yalvardım" şeklinde konuşması soruşturma dosyasına delil olarak girdi.

Hemşirenin konuşmaları skandalın boyutunu gözler önüne serdi: Siz deli misiniz? Haberlere çıkarsınız

Hastaların normal şekilde taburcu edilmesi durumunda hastanedeki hasta sayısının 5'i geçmeyeceğini anlatan Taşçı, "Sarılık olanları bile 20-25 gün yatırıyorum. Gerçekten çok yani. Fırat hoca var ya. Her şeyin kaynağı" dedi.

Hemşirenin konuşmaları skandalın boyutunu gözler önüne serdi: Siz deli misiniz? Haberlere çıkarsınız

Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın doktor gibi nöbete bıraktığı hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın soruşturma dosyasına giren telefon konuşmaları skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

Hemşirenin konuşmaları skandalın boyutunu gözler önüne serdi: Siz deli misiniz? Haberlere çıkarsınız

Taşçı, Hüseyin Günerhan ile yaptığı konuşmada bebeklerin öldükten sonra bile para için hastanede tutulduğunu arkadaşına telefonda anlattı. Yaşanan bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Taşçı, hastane yetkililerini 'Siz deli misiniz? Haberlere çıkarsınız' şeklinde uyardığını Günerhan'a anlattı.

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