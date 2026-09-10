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Her evde yapılıyor ama meğer cihazı bozuyormuş! Buzdolabı magnetleri hakkında korkutan gerçek…
Her evde yapılıyor ama meğer cihazı bozuyormuş! Buzdolabı magnetleri hakkında korkutan gerçek…
Seyahat hatıraları, bayram hediyelikleri, nişan anıları ve çocukların resimleriyle süslenen buzdolabı kapakları hemen her evde adeta mini bir sergi alanına dönüşüyor. Masum bir dekorasyon ve hatıra köşesi gibi görünen bu alışkanlık, uzmanlara göre yeni nesil beyaz eşyalar için büyük bir teknik tehdit barındırıyor. İşte modern buzdolaplarında magnet kullanımının detayları...
Giriş Tarihi: 10.09.2026 16:16
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 16:55