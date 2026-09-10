Her evde yapılıyor ama meğer cihazı bozuyormuş! Buzdolabı magnetleri hakkında korkutan gerçek…

GELİŞEN TEKNOLOJİYLE GELEN BÜYÜK RİSK

Eski tip buzdolaplarında magnet kullanımı çoğunlukla sadece görsel bir detaydan ibaretken, günümüz mutfak teknolojisinde durum çok daha farklı bir boyuta taşındı. Modern buzdolapları artık sadece basit bir soğutma işlevi görmüyor; üzerlerinde dijital kontrol ekranları, hassas sıcaklık sensörleri, akıllı otomasyon panelleri ve kart sistemleri barındırıyor.