Her gün çöpe atıyorduk: Yumurta kartonunu toprağa gömünce bakın ne oluyor!

Evde sebze, meyve veya çiçek yetiştirmek isteyenlerin en çok zorlandığı aşamaların başında tohumların sağlıklı bir şekilde filizlendirilmesi geliyor. Ticari fide kaplarına servet ödemek istemeyenler için imdada yetişen doğal mukavva yumurta kartonları, yapısı gereği tohumlar için ideal bir yuva görevi görüyor. Geri dönüştürülmüş kağıttan yapılan ve kimyasal içermeyen bu kartonlar, yalnızca iyi bir fide kabı olmakla kalmıyor; toprağa gömüldüğünde de harika bir besin kaynağına dönüşüyor.