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Her şeyden uzaklaşma isteğinin nedeni belli oldu! Uyumakla geçmeyen o tükenmişliğin ardındaki gerçek…
Her şeyden uzaklaşma isteğinin nedeni belli oldu! Uyumakla geçmeyen o tükenmişliğin ardındaki gerçek…
Günlük hayatın koşuşturması, bitmeyen sorumluluklar ve sürekli bir yerlere yetişme çabası, insanı zihinsel ve duygusal olarak yoruyor. Bir an gelen her şeyden uzak kalma arzusunun altında çoğu zaman bu yorgunluk yatıyor. Kendine zaman ayırmak ve hayatın temposunu yavaşlatmak, zihnin dinlenmesine yardımcı oluyor.
Giriş Tarihi: 01.11.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 10:21