Her şeyden uzaklaşma isteğinin nedeni belli oldu! Uyumakla geçmeyen o tükenmişliğin ardındaki gerçek…

En son ne zaman hiçbir şey başarmak zorunda olmadan bir gün geçirdik? Ne zaman bir manzaraya fotoğrafını çekmeden baktık? Ne zaman bir dostumuzu yalnızca sesini duymak için aradık? Ne zaman yürüyüşe çıkarken kaç adım attığımızı hesaplamadık? Hayatı sürekli ölçmeye, kaydetmeye ve paylaşmaya çalışırken onu hissetme becerimizi ihmal ediyor olabilir miyiz? Elbette hepimizin sorumlulukları var. Çalışmak, üretmek, sevdiklerimize zaman ayırmak ve hayatın gerekliliklerini yerine getirmek zorundayız. Fakat bunları bir denge içerisinde yapmayı öğrenmeliyiz. Dinlenmek için tükenmeyi beklemek zorunda değiliz. Bazen telefonu bir saatliğine sessize almak, bazen tek başına yürümek, bazen de hiçbir şey yapmadan gökyüzünü seyretmek kendimize gösterebileceğimiz küçük bir merhamettir.