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Herkes doğru sanıyor ama büyük hata: Uzatma kablosuna asla takmamanız gereken cihazlar

Evlerde ve iş yerlerinde elektrik erişimini kolaylaştıran uzatma kabloları, günlük yaşamın vazgeçilmez yardımcıları arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, bu ürünlerin bilinçsiz kullanımının ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle aşırı yükleme, hatalı bağlantılar ve uzun süreli kullanım gibi yaygın hatalar, elektrik arızalarına ve yangın riskine neden olabiliyor. Pek çok kişi farkında olmadan bu tehlikeleri artıran alışkanlıklar sergilerken, alınacak basit önlemler olası risklerin önüne geçebiliyor.

Giriş Tarihi: 18.06.2026 12:11 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 12:13
Herkes doğru sanıyor ama büyük hata: Uzatma kablosuna asla takmamanız gereken cihazlar

Prizlerin yetersiz kaldığı durumlarda uzatma kabloları sıkça kullanılsa da her cihaz için uygun bir çözüm sunmuyor. Uzmanlar, yüksek enerji tüketen bazı elektrikli aletlerin uzatma kablolarında aşırı yük oluşturarak ısınma ve yangın riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.

Herkes doğru sanıyor ama büyük hata: Uzatma kablosuna asla takmamanız gereken cihazlar

Mutfaklarda kullanılan elektrikli cihazların sayısı arttıkça, yeterli priz bulunmaması da sık karşılaşılan sorunlardan biri haline geliyor.

Herkes doğru sanıyor ama büyük hata: Uzatma kablosuna asla takmamanız gereken cihazlar

Airfryer, kahve makinesi ya da mikrodalga gibi cihazlar için uzatma kablosu kullanmak cazip görünse de bu tercih ciddi riskler barındırabiliyor. İşte uzatma kablosuna kesinlikle takılmaması gereken 3 cihaz:

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Herkes doğru sanıyor ama büyük hata: Uzatma kablosuna asla takmamanız gereken cihazlar

1. BUZDOLABI VE DERİN DONDURUCULAR

Sürekli çalışan bu cihazlar, yüksek miktarda elektrik tüketir. Uzmanlara göre buzdolabı ve derin dondurucuların uzatma kablosuna bağlanması sigortaların atmasına neden olabilir.

Herkes doğru sanıyor ama büyük hata: Uzatma kablosuna asla takmamanız gereken cihazlar

Ayrıca elektrik dalgalanmaları, cihazların motor ve kompresörlerine zarar vererek hem güvenlik riski hem de maddi kayıp yaratabilir. Bu nedenle bu cihazların mutlaka doğrudan duvar prizine takılması öneriliyor.

Herkes doğru sanıyor ama büyük hata: Uzatma kablosuna asla takmamanız gereken cihazlar

2. KÜÇÜK MUTFAK ALETLERİ

Boyutları küçük olsa da mikrodalga fırınlar, airfryerlar ve benzeri mutfak aletleri yüksek watt gücüyle çalışır.

Herkes doğru sanıyor ama büyük hata: Uzatma kablosuna asla takmamanız gereken cihazlar

Uzatma kabloları bu yükü kaldıramayabilir. Bu durum devrenin aşırı yüklenmesine, elektrik çarpmasına ya da yangına yol açabilir. Uzmanlar, uzatma kablolarının belirli bir güç kapasitesi olduğunu ve bu sınırın aşılmaması gerektiğini vurguluyor.

Herkes doğru sanıyor ama büyük hata: Uzatma kablosuna asla takmamanız gereken cihazlar

3. SAÇ ŞEKİLLENDİRME ALETLERİ

Saç kurutma makineleri, maşa ve düzleştiriciler yüksek ısı üretmek için yoğun elektrik tüketir. Bu tür cihazların uzatma kablosuna takılması kablonun aşırı ısınmasına neden olabilir. Güvenlik açısından bu aletlerin de doğrudan prizden kullanılması öneriliyor.

Herkes doğru sanıyor ama büyük hata: Uzatma kablosuna asla takmamanız gereken cihazlar

Uzmanlara göre uzatma kabloları doğru cihazlarla ve doğru şekilde kullanıldığında faydalı olabilir. Ancak yüksek güç tüketen aletlerin uzatma kablosuna bağlanması, ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceği için mutlaka kaçınılması gereken bir durum olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör