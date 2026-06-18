Trend Galeri Trend Yaşam Herkes doğru sanıyor ama büyük hata: Uzatma kablosuna asla takmamanız gereken cihazlar

Herkes doğru sanıyor ama büyük hata: Uzatma kablosuna asla takmamanız gereken cihazlar

Evlerde ve iş yerlerinde elektrik erişimini kolaylaştıran uzatma kabloları, günlük yaşamın vazgeçilmez yardımcıları arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, bu ürünlerin bilinçsiz kullanımının ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle aşırı yükleme, hatalı bağlantılar ve uzun süreli kullanım gibi yaygın hatalar, elektrik arızalarına ve yangın riskine neden olabiliyor. Pek çok kişi farkında olmadan bu tehlikeleri artıran alışkanlıklar sergilerken, alınacak basit önlemler olası risklerin önüne geçebiliyor.

Giriş Tarihi: 18.06.2026 12:11 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 12:13