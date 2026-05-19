Herkes İstanbul sanıyor ama... TÜİK açıkladı! Araç sayısının nüfusu zorladığı o il belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 18 Mayıs 2026 tarihinde yayımladığı güncel Motorlu Kara Taşıtları raporuna baktığımızda, bazı illerimizde kişi başına düşen araç sayısının rekor seviyelere ulaştığını ve trafik çilesinin katlanarak arttığını görüyoruz. Üstelik listede nüfusuna oranla araç sayısının tavan yaptığı ilginç şehirler bulunuyor! İşte o liste...
İstanbul'un nüfusu çok yüksek olduğu için 6,3 milyon aracı orantıladığında ortalama her 2,5 - 3 kişiye bir araç düşer. Ancak TÜİK verilerindeki diğer illeri güncel nüfuslarıyla oranladığımızda tablo değişir:
|İl
|Nüfus (2025)
|Araç Sayısı (2026)
|Araç / Nüfus Oranı
|Kaç Kişiye 1 Araç Düşüyor?
|Muğla
|1.081.867
|779.925
|%72,0
|Her 1,38 kişiye 1 araç
|Burdur
|275.826
|188.726
|%68,4
|Her 1,46 kişiye 1 araç
|Antalya
|2.722.103
|1.710.054
|%62,8
|Her 1,59 kişiye 1 araç
|İstanbul
|15.701.602
|6.352.009
|%40,4
|Her 2,47 kişiye 1 araç