Herkes İstanbul sanıyor ama... TÜİK açıkladı! Araç sayısının nüfusu zorladığı o il belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 18 Mayıs 2026 tarihinde yayımladığı güncel Motorlu Kara Taşıtları raporuna baktığımızda, bazı illerimizde kişi başına düşen araç sayısının rekor seviyelere ulaştığını ve trafik çilesinin katlanarak arttığını görüyoruz. Üstelik listede nüfusuna oranla araç sayısının tavan yaptığı ilginç şehirler bulunuyor! İşte o liste...

Giriş Tarihi: 19.05.2026 11:16 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 11:55
Peki, Türkiye'de araç yoğunluğunun en fazla olduğu, trafiğin en çok kilitlendiği iller hangileri? İşte Nisan 2026 verileriyle Türkiye'nin araç haritası.

NİSAN 2026 İTİBARIYLA TRAFİKTE 34 MİLYONU AŞKIN ARAÇ VAR

TÜİK'in 58042 sayılı haber bültenine göre, 2026 yılının Nisan ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34.199.933 seviyesine ulaştı. Sadece Nisan ayı içerisinde 182 bin 34 adet yeni taşıt yollara çıktı.

Yollardaki araçların yarıdan fazlasını (%51,8) otomobiller oluştururken, onu %21,3 ile motosikletler ve %14,5 ile kamyonetler takip ediyor. Özellikle 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan yeni otomobillerde hibrit (%32,5) ve elektrikli (%18,7) araçların yükselişi dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'NİN TRAFİK ÇİLESİ EN YÜKSEK 5 İLİ

Araç sayısının en yüksek olduğu ve trafik yoğunluğunun "nüfusundan fazla araç var" hissini en çok yaşattığı illerimiz şu şekilde sıralanıyor:

1. İstanbul (6.352.009 Araç): Türkiye'deki her beş araçtan biri İstanbul trafiğinde! 4 milyonu aşkın otomobilin bulunduğu megakent, %18,57'lik pay ile Türkiye'nin trafik çilesi en yüksek ili konumunda.

2. Ankara (3.073.450 Araç): Başkent, 3 milyonu aşan motorlu kara taşıtıyla listede ikinci sırada. Ankara'da 2.2 milyon otomobil bulunuyor; bu da şehirdeki araç sahipliği oranının ne kadar yüksek olduğunu kanıtlıyor.

3. İzmir (2.135.426 Araç): Özellikle yaz aylarına doğru geçiş güzergahı olması sebebiyle trafiği felç olan İzmir'de araç sayısı 2.1 milyonu aşmış durumda. Şehirde 1.1 milyondan fazla otomobil ve 530 bini aşkın motosiklet yollarda.

4. Antalya (1.710.054 Araç): "Nüfusa oranla en çok araç" efsanesinin gerçeğe en yakın olduğu şehirlerden biri Antalya. Turizmin başkentinde otomobil sayısının (769 bin) yanı sıra motosiklet sayısı da (548 bin) muazzam seviyelerde.

5. Bursa (1.357.137 Araç): Türkiye'nin sanayi lokomotifi Bursa, 1.3 milyonu aşan toplam araç sayısıyla günlük dur-kalk trafiğinin en yoğun yaşandığı beşinci şehrimiz.

NÜFUS/ARAÇ ORANININ ZİRVE YAPTIĞI DİĞER ŞEHİRLER

Büyükşehirler dışında, sayısal olarak ilk beşte yer almasa da nüfusuna oranla araç sayısının çok yüksek olduğu ve yazlıkçıların akınıyla trafiğin çileye dönüştüğü diğer illerimiz şunlardır:

  1. Muğla (779.925 Araç): Şehirdeki 316 bini aşkın motosiklet, yaz aylarında trafiğin ana aktörü oluyor.
  2. Aydın (680.084 Araç): Nüfusuna kıyasla araç yoğunluğu en yüksek Ege illerinden biri.
  3. Burdur (188.726 Araç): Nüfusu düşük olmasına rağmen, 64 bin motosiklet ve 26 bin traktör ile kişi başına düşen araç oranında Türkiye'nin gizli liderlerinden.

İstanbul'un nüfusu çok yüksek olduğu için 6,3 milyon aracı orantıladığında ortalama her 2,5 - 3 kişiye bir araç düşer. Ancak TÜİK verilerindeki diğer illeri güncel nüfuslarıyla oranladığımızda tablo değişir:

İl Nüfus (2025) Araç Sayısı (2026) Araç / Nüfus Oranı Kaç Kişiye 1 Araç Düşüyor?
Muğla 1.081.867 779.925 %72,0 Her 1,38 kişiye 1 araç
Burdur 275.826 188.726 %68,4 Her 1,46 kişiye 1 araç
Antalya 2.722.103 1.710.054 %62,8 Her 1,59 kişiye 1 araç
İstanbul 15.701.602 6.352.009 %40,4 Her 2,47 kişiye 1 araç

Özetle; Türkiye'de resmi olarak nüfusundan daha fazla araca sahip bir şehir olmasa da, 34 milyonu aşan toplam taşıt sayısı ve her ay yollara eklenen yüz binlerce yeni araç, tafik probleminin her geçen gün daha da büyüyeceğine işaret ediyor. Önümüzdeki yıllarda bu çileyi hafifletmek için alternatif ulaşım yöntemlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacağız.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin nüfus verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye'nin toplam nüfusu ile il bazındaki nüfus dağılımı netlik kazandı.

PEKİ TÜRKİYE'NİN NÜFUSUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

TÜİK'in 2025 nüfus verileri açıklandı, dengeler değişti. Türkiye'nin en kalabalık illerinden nüfusu azalan şehirlere kadar tüm detaylar il il listelendi. İşte detaylar...

İŞTE TÜRKİYE'NİN 2025 YENİ NÜFUSU...

ADANA
2.280.484

ADIYAMAN
611.037

AFYONKARAHİSAR
750.193

AĞRI
499.801

AMASYA
342.378

ANKARA
5.864.049

ANTALYA
2.722.103

ARTVİN
169.280

AYDIN
1.165.943

BALIKESİR
1.276.096