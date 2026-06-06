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İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye'de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

Türkiye'de il sayısının artırılmasına yönelik beklenti Adana'nın Kozan ilçesinde heyecan yarattı. İl olmaya aday ilçeler listesi yeniden gündeme gelirken yapılan değerlendirmelerde ise 24 ilçe öne çıktı. Peki il olmak için hangi kriterlere bakılıyor? İşte il olmaya en yakın ilçeler listesi!

Giriş Tarihi: 06.06.2026 13:34 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 14:19
İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

Türkiye'de il sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar sürerken, Adana'nın köklü ilçesi Kozan'da "vilayet" beklentisi yeniden zirveye çıktı. Artan nüfusu ve gelişmişlik düzeyiyle dikkat çeken ilçede, vatandaşları büyük bir heyecan sarmış durumda.

İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

İL OLMAK İÇİN HANGİ KRİTERLERE BAKILIYOR?

İl olmaya aday ilçeler değerlendirilirken çeşitli ölçütler ön plana çıkıyor. Nüfus büyüklüğü, il merkezine uzaklık, şehirleşme düzeyi, ulaşım olanakları, ekonomik çeşitlilik, eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmişliği ile sosyal ve kültürel altyapı bu değerlendirmelerde öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

İŞTE İL OLMAYA ADAY İLÇELER LİSTESİ

Yapılan değerlendirmelerde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 24 ilçe il olmaya aday yerleşimler arasında bulunuyor. İşte değerlendirmelerde öne çıkan 24 ilçe ve güncel nüfusları şöyle:

POLATLI (ANKARA) – 131.894

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İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

KAHTA (ADIYAMAN) – 136.769

İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

YÜKSEKOVA (HAKKARİ) – 121.314

İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

LÜLEBURGAZ (KIRKLARELİ) – 157.136

İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

ÇORLU (TEKİRDAĞ) – 306.939

İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

FETHİYE (MUĞLA) – 187.332

İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

EREĞLİ (ZONGULDAK) – 173.000

İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste
İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

NAZİLLİ (AYDIN) – 162.156

İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

ALANYA (ANTALYA) – 371.547

MANAVGAT (ANTALYA) – 266.480

İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

EDREMİT (BALIKESİR) – 176.251

BANDIRMA (BALIKESİR) – 169.476

İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

TARSUS (MERSİN) – 358.510

İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

ÜNYE (ORDU) – 135.914

İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) – 132.036

İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

ERCİŞ (VAN) – 170.209

İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

MİDYAT (MARDİN) – 125.791

İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

KOZAN (ADANA) – 132.572

İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

İNEGÖL (BURSA) – 306.004

İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

İSKENDERUN (HATAY) – 228.149

İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

ERGANİ (DİYARBAKIR) – 141.098

İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

EREĞLİ (KONYA) – 158.010

İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye’de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

SİVEREK (ŞANLIURFA) – 277.399

#TÜRKİYE #KOZAN #BANDIRMA