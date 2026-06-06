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İl olmaya aday 24 ilçe belli oldu: Türkiye'de şehirler haritası değişebilir! İşte merak edilen liste

Türkiye'de il sayısının artırılmasına yönelik beklenti Adana'nın Kozan ilçesinde heyecan yarattı. İl olmaya aday ilçeler listesi yeniden gündeme gelirken yapılan değerlendirmelerde ise 24 ilçe öne çıktı. Peki il olmak için hangi kriterlere bakılıyor? İşte il olmaya en yakın ilçeler listesi!

Giriş Tarihi: 06.06.2026 13:34 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 14:19