Herkes Mars'taki suyu konuşurken başka bir keşif daha yapıldı! NASA'dan yeni açıklama geldi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Perseverance sayesinde Mars'taki Jezero Krateri'ndeki en eski kayaların nasıl oluştuğuyla ilgili bilgilere ulaşıldığı kaydedildi.

Jezero Krateri'ndeki kayaların, volkanik kökenli ve eski lav akıntılarıyla oluştuğu sonucuna varan bilim insanları, bu keşfin Güneş Sistemi'nin tarihine ilişkin yeni bilgiler sağlayacağını ifade etti.

Bilim insanları ayrıca kraterdeki kayaların birçok kez suyla etkileşime girdiği ve bazılarının organik moleküller içerdiği sonucuna varıldığını belirtti.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat'ta Mars'a inmişti.