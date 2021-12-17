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Herkes Mars'taki suyu konuşurken başka bir keşif daha yapıldı! NASA'dan yeni açıklama geldi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Mars'ın sırlarını ortaya çıkarmaya devam ediyor. Kısa süre önce NASA'daki bilim insanları Mars'ta yüzeyin hemen altında önemli miktarda su bulduğunu açıkladı. Bilim dünyası kızıl gezegendeki bu keşfi konuşurken, NASA'dan şimdi de başka bir açıklama daha geldi. Perseverance, Jezero Krateri'ndeki dikkat çekici bir keşif daha yaptı. İşte detaylar...

AA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 17.12.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 09:40
Herkes Mars’taki suyu konuşurken başka bir keşif daha yapıldı! NASA’dan yeni açıklama geldi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Perseverance sayesinde Mars'taki Jezero Krateri'ndeki en eski kayaların nasıl oluştuğuyla ilgili bilgilere ulaşıldığı kaydedildi.

Herkes Mars’taki suyu konuşurken başka bir keşif daha yapıldı! NASA’dan yeni açıklama geldi

Jezero Krateri'ndeki kayaların, volkanik kökenli ve eski lav akıntılarıyla oluştuğu sonucuna varan bilim insanları, bu keşfin Güneş Sistemi'nin tarihine ilişkin yeni bilgiler sağlayacağını ifade etti.

Herkes Mars’taki suyu konuşurken başka bir keşif daha yapıldı! NASA’dan yeni açıklama geldi

Bilim insanları ayrıca kraterdeki kayaların birçok kez suyla etkileşime girdiği ve bazılarının organik moleküller içerdiği sonucuna varıldığını belirtti.

Herkes Mars’taki suyu konuşurken başka bir keşif daha yapıldı! NASA’dan yeni açıklama geldi

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat'ta Mars'a inmişti.

Herkes Mars’taki suyu konuşurken başka bir keşif daha yapıldı! NASA’dan yeni açıklama geldi

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

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