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Herkes oraya akın etmişti: Bu sabah kahreden haber geldi!

Acı olay Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşandı. Tekneyle denize açılıp kaybolan 2 balıkçıdan Halil Kayış'ın (45) cansız bedenine ulaşıldı. Ailesi yıkıldı…

DHA
Giriş Tarihi: 27.12.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 09:20
Herkes oraya akın etmişti: Bu sabah kahreden haber geldi!

Çarşamba ilçesi Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta denize Muratım 55' isimli tekneyle denize açılan Halil Kayış ve Muharrem Sevgili'ye (52) ulaşılamayınca arama çalışması başlatıldı.

Herkes oraya akın etmişti: Bu sabah kahreden haber geldi!

Balıkçılara ait tekne, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı botunda bulunan su altı görüntüleme cihazı ile dün, limandan yaklaşık 1 kilometre açıkta 7 metre derinlikte bulundu.

Herkes oraya akın etmişti: Bu sabah kahreden haber geldi!

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen AFAD görevlileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sivil toplum kuruluşu ekipleri tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, dün havanın kararmasıyla ara verildi.

Herkes oraya akın etmişti: Bu sabah kahreden haber geldi!

Gece saatlerinde balıkçılar tarafından Karabahçe Mahallesi mevkiinde kıyıda ceset bulundu.

Herkes oraya akın etmişti: Bu sabah kahreden haber geldi!

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin kayıp balıkçılardan Halil Kayış'a ait olduğu belirlendi.

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