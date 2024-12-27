Herkes oraya akın etmişti: Bu sabah kahreden haber geldi!

Balıkçılara ait tekne, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı botunda bulunan su altı görüntüleme cihazı ile dün, limandan yaklaşık 1 kilometre açıkta 7 metre derinlikte bulundu.