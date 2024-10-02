Hipersonik füze nedir, özellikleri neler, kaç km menzili var? Hipersonik füze ile FETTAH füze farkı var mı?

HİPERSONİK FÜZE NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER, KAÇ KM HIZ YAPAR?

Hipersonik füze, ses hızının beş katından (Mach 5) daha hızlı hareket eden bir füze türüdür. Bu füzeler, yüksek hızları nedeniyle hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmesi ve durdurulması zor olan gelişmiş silah sistemleridir. Hipersonik füzeler, genellikle 5.000 ila 25.000 kilometre/saat hızlarda uçabilir ve manevra kabiliyetleri sayesinde hedeflerine ulaşmada büyük bir avantaj sağlarlar. Bu tür füzeler iki ana kategoriye ayrılır: