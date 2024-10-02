Hipersonik füze nedir, özellikleri neler, kaç km menzili var? Hipersonik füze ile FETTAH füze farkı var mı?

İsrail'in İran'a füze saldırısı gerçekleştirmesiyle İsrail'in Ortadoğu'da başlattığı gerilim sürüyor. Dün gece İran tarafından İsrail'e çok sayıda füze gönderildiği duyuruldu. İran, saldırıda ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerinin kullanıldığını açıkladı. Birçok kişi füzelere dair detayları araştırılmaya başladı. Son yıllarda büyük potansiyele sahip yeni nesil silahlar olarak kullanılan füzeye dair detaylar gündemde. Peki, Hipersonik füze nedir, özellikleri neler, kaç km menzili var ve kaç km hız yapar? Hipersonik füze ile FETTAH füze farkı var mı?