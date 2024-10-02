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Hipersonik füze nedir, özellikleri neler, kaç km menzili var? Hipersonik füze ile FETTAH füze farkı var mı?

İsrail'in İran'a füze saldırısı gerçekleştirmesiyle İsrail'in Ortadoğu'da başlattığı gerilim sürüyor. Dün gece İran tarafından İsrail'e çok sayıda füze gönderildiği duyuruldu. İran, saldırıda ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerinin kullanıldığını açıkladı. Birçok kişi füzelere dair detayları araştırılmaya başladı. Son yıllarda büyük potansiyele sahip yeni nesil silahlar olarak kullanılan füzeye dair detaylar gündemde. Peki, Hipersonik füze nedir, özellikleri neler, kaç km menzili var ve kaç km hız yapar? Hipersonik füze ile FETTAH füze farkı var mı?

Giriş Tarihi: 02.10.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 10:54
Hipersonik füze nedir, özellikleri neler, kaç km menzili var? Hipersonik füze ile FETTAH füze farkı var mı?

İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği saldırının ardından hipersonik füzeler ile ilgili araştırmalar gündemdeki yerini almaya başladı. İran saldırıda ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerinin kullanıldığını duyurdu. Peki, Hipersonik füze nedir, özellikleri neler?

Hipersonik füze nedir, özellikleri neler, kaç km menzili var? Hipersonik füze ile FETTAH füze farkı var mı?

HİPERSONİK FÜZE NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER, KAÇ KM HIZ YAPAR?
Hipersonik füze, ses hızının beş katından (Mach 5) daha hızlı hareket eden bir füze türüdür. Bu füzeler, yüksek hızları nedeniyle hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmesi ve durdurulması zor olan gelişmiş silah sistemleridir. Hipersonik füzeler, genellikle 5.000 ila 25.000 kilometre/saat hızlarda uçabilir ve manevra kabiliyetleri sayesinde hedeflerine ulaşmada büyük bir avantaj sağlarlar. Bu tür füzeler iki ana kategoriye ayrılır:

Hipersonik füze nedir, özellikleri neler, kaç km menzili var? Hipersonik füze ile FETTAH füze farkı var mı?

Hipersonik Seyir Füzeleri: Atmosfer içinde uçan ve genellikle bir jet motoru veya scramjet motoruyla güçlendirilmiş olan füzeler.

Hipersonik Planör Araçları: Roketle yüksek irtifaya çıkarılıp oradan hedefe doğru süzülen füzeler. Manevra yapabilme yetenekleri ile dikkat çekerler.

Hipersonik füze nedir, özellikleri neler, kaç km menzili var? Hipersonik füze ile FETTAH füze farkı var mı?

Hipersonik füzelerin temel özellikleri şunlardır:

Mükemmel Hız: Ses hızının en az beş katı (Mach 5) hızlarda uçabilirler. Bazı modeller Mach 10'a veya daha fazlasına ulaşabilir.

Manevra Kabiliyeti: Geleneksel balistik füzelerden farklı olarak, hipersonik füzeler uçuşları sırasında yön değiştirebilir ve manevra yapabilirler. Bu, onları savunma sistemlerinden kaçırmayı kolaylaştırır.

Uzun Menzil: Bazı hipersonik füzeler binlerce kilometre menzile sahip olabilir.

Hipersonik füze nedir, özellikleri neler, kaç km menzili var? Hipersonik füze ile FETTAH füze farkı var mı?

HİPERSONİK FÜZE İLE FETTAH FÜZE FARKI VAR MI?

Fettah füzesi, İran'da üretilmiş hipersonik füzedir. Fettah füzesinin hızı 13-15 Mach, menzili ise 1400 kilometredir. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından üretilmiş bu füze 6 Haziran 2023 tarihinde İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katılımıyla Tahran'da tanıtıldı.

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