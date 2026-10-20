Trend Galeri Trend Yaşam Hissesi %94,58 çakılan dev holding konkordatoya sığındı: 109 kişi arasında bulunuyordu! Zirveden sıfıra

Hissesi %94,58 çakılan dev holding konkordatoya sığındı: 109 kişi arasında bulunuyordu! Zirveden sıfıra

Borsa ve fon soruşturmasında finansal işlemlerine kısıtlama getirilen 109 kişilik şüpheli listesindeki Ral Yatırım Holding Patronu Rıza Kandemir'in şirketi konkordato ilan etti. Yıl içinde 401,75 TL ile rekor kıran hisse, adli tedbirler ve mali sıkışmanın ardından 21,78 TL'ye kadar gerileyerek adeta sıfırlandı. Mahkeme, şirket paylarını ana pazardan çıkarıp Yakın İzleme Pazarı'na (Gözaltı Pazarı) sevk etti. Soruşturma birimleri bazı hisselerde şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına varan anormal, yapay fiyat artışları sağlandığı tespit etmişti.

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Mustafa Sait ÖZKAN
Giriş Tarihi: 20.10.2026 14:47 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 14:51
Hissesi %94,58 çakılan dev holding konkordatoya sığındı: 109 kişi arasında bulunuyordu! Zirveden sıfıra

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sermaye piyasalarının en büyük manipülasyon operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçen soruşturmanın artçı sarsıntıları devam ediyor. Aralarında aracı kurum sahipleri, portföy yöneticileri ve ünlü iş insanlarının bulunduğu 109 kişilik şüpheli listesinde yer alan Ral Yatırım Holding Patronu Rıza Kandemir, finansmana erişim imkanlarının kilitlenmesi üzerine mahkemenin yolunu tuttu. Borsa İstanbul'da işlem gören dev şirketlerden RAL Yatırım Holding A.Ş., nakit akışında yaşanan ağır tıkanıklık ve finansman kanallarının kapanmasını gerekçe göstererek resmi olarak konkordato talebinde bulundu.

Hissesi %94,58 çakılan dev holding konkordatoya sığındı: 109 kişi arasında bulunuyordu! Zirveden sıfıra

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Şirket yönetimi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirimde, hukuki başvurunun 16 Ekim tarihi itibarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı. RAL Yatırım Holding'in konkordato talebini inceleyen Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali yapısını koruma altına almak ve alacaklıların icra takiplerini durdurmak amacıyla 3 aylık geçici mühlet kararı tanıdı. Geçici mühlet kararının ardından Borsa İstanbul yönetimi de anında harekete geçerek şirket paylarını ana pazardan çıkarıp Yakın İzleme Pazarı'na (Gözaltı Pazarı) sevk etti.

Hissesi %94,58 çakılan dev holding konkordatoya sığındı: 109 kişi arasında bulunuyordu! Zirveden sıfıra

REKOR FİYATTAN DİBE: YÜZDE 94,58'LİK DEV ERİME

Alınan kararların borsa ekranlarına yansıması ise yatırımcılar açısından tam bir yıkım oldu. Bir önceki işlem gününü 24,20 lira seviyesinden kapatan şirket hisseleri, gelişmenin ardından taban fiyata oturdu. 2026 yılı içerisinde yapay fiyat hareketleriyle neredeyse 401,75 TL seviyesine kadar tırmandırılarak tarihi rekor kıran RAL Yatırım Holding hisseleri, adli tedbirler ve konkordato haberiyle birlikte 21,78 TL'ye kadar geriledi. Böylece şirket hisseleri, yıl içindeki zirve noktasına kıyasla yüzde 94,58 oranında eriyerek değerinin 20'de 1'ine kadar düşmüş oldu.

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Hissesi %94,58 çakılan dev holding konkordatoya sığındı: 109 kişi arasında bulunuyordu! Zirveden sıfıra

KONKORDATOYA GÖTÜREN SÜREÇ: 109 KİŞİLİK ŞÜPHELİ LİSTESİ

Şirketi mali çöküşe ve konkordato sürecine sürükleyen ana etken ise Başsavcılık tarafından yürütülen dev borsa operasyonu oldu. Sermaye piyasalarında algı operasyonları ve yapay fiyatlandırmalarla haksız kazanç sağlayan şebekeye yönelik soruşturmada, aralarında piyasanın tanınmış aktörlerinin de bulunduğu 109 şüpheli isme çok ağır adli tedbirler getirilmişti. Şüpheli listesinde Tera Yatırım'dan Emre Tezmen, Pusula Portföy'den Muhammed Yarız ve Serdar Turhan, Doğa Sigorta'dan Nihat Kırmızı, Astor Enerji patronu Feridun Geçgel ve İnfo Yatırım sahipleri gibi isimlerin yanı sıra, konkordato ilan eden Ral Yatırım Holding'in patronu Rıza Kandemir de yer alıyordu.

Hissesi %94,58 çakılan dev holding konkordatoya sığındı: 109 kişi arasında bulunuyordu! Zirveden sıfıra

DEFTER DEĞERİNİN 100 KATINA VARAN ANORMAL FİYAT ARTIŞI

Yapılan detaylı incelemelerde, bazı hisselerde şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına varan anormal, yapay fiyat artışları sağlandığı tespit edilmişti. Savcılığın tespitlerinde, söz konusu işlemlerin ağırlıklı olarak portföy yönetim fonları kullanılarak kurgulandığı; yapay yükselişlerle hem hisse senetlerinin hem de fon portföylerinin değerinin suni biçimde fırlatılarak devasa haksız menfaat ve suç geliri elde edildiği vurgulamıştı.

Hissesi %94,58 çakılan dev holding konkordatoya sığındı: 109 kişi arasında bulunuyordu! Zirveden sıfıra

BAŞSAVCILIĞIN İZNİNE BAĞLANMIŞTI

Listedeki isimlerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarında yer alan tüm Sermaye Piyasası araçları soruşturma kapsamında ilgili finansal kurumlarca dondurulmuştu. Şahısların ve temsil ettikleri şirketlerin taşınmaz, gemi, hava aracı ile banka hesaplarında yapmak istedikleri devir, satış, ipotek, teminat gösterim veya yüksek tutarlı havale/EFT gibi mal varlığını azaltıcı tüm tasarruflar doğrudan Başsavcılığın görüş ve yazılı iznine bağlanmıştı. Şüpheli ve olağandışı her türlü finansal hareketin anlık olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirilmesi talimatı verilmişti.

#BORSA