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Hissesi %94,58 çakılan dev holding konkordatoya sığındı: 109 kişi arasında bulunuyordu! Zirveden sıfıra
Hissesi %94,58 çakılan dev holding konkordatoya sığındı: 109 kişi arasında bulunuyordu! Zirveden sıfıra
Borsa ve fon soruşturmasında finansal işlemlerine kısıtlama getirilen 109 kişilik şüpheli listesindeki Ral Yatırım Holding Patronu Rıza Kandemir'in şirketi konkordato ilan etti. Yıl içinde 401,75 TL ile rekor kıran hisse, adli tedbirler ve mali sıkışmanın ardından 21,78 TL'ye kadar gerileyerek adeta sıfırlandı. Mahkeme, şirket paylarını ana pazardan çıkarıp Yakın İzleme Pazarı'na (Gözaltı Pazarı) sevk etti. Soruşturma birimleri bazı hisselerde şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına varan anormal, yapay fiyat artışları sağlandığı tespit etmişti.
Giriş Tarihi: 20.10.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 14:51