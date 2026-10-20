Hissesi %94,58 çakılan dev holding konkordatoya sığındı: 109 kişi arasında bulunuyordu! Zirveden sıfıra

BAŞSAVCILIĞIN İZNİNE BAĞLANMIŞTI



Listedeki isimlerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarında yer alan tüm Sermaye Piyasası araçları soruşturma kapsamında ilgili finansal kurumlarca dondurulmuştu. Şahısların ve temsil ettikleri şirketlerin taşınmaz, gemi, hava aracı ile banka hesaplarında yapmak istedikleri devir, satış, ipotek, teminat gösterim veya yüksek tutarlı havale/EFT gibi mal varlığını azaltıcı tüm tasarruflar doğrudan Başsavcılığın görüş ve yazılı iznine bağlanmıştı. Şüpheli ve olağandışı her türlü finansal hareketin anlık olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirilmesi talimatı verilmişti.