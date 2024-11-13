Hobi amaçlı başladı sayıları 1000’e çıktı! Şimdilerde paraya para demiyor
Hakkari'nin Yüksekova İlçe merkezinde yaşayan ve ailesinin geçimini sağlamak için inşaatlarda elektrik ustası olarak çalışan 42 yaşındaki Fatih Yüksekova hobi amaçlı 10 tavuk aldı. 3 yılda hayvan sayısını bine çıkardı. İşini bırakıp organik yumurta üretimine başlayan Yüksekova, özenle baktığı tavuklarından günlük aldığı 800-850 arasındaki yumurtayı müşterilerine ve marketlere sattığını ve iyi bir kazanç elde ettiğini söyledi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 13.11.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:39