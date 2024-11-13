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Hobi amaçlı başladı sayıları 1000’e çıktı! Şimdilerde paraya para demiyor

Hakkari'nin Yüksekova İlçe merkezinde yaşayan ve ailesinin geçimini sağlamak için inşaatlarda elektrik ustası olarak çalışan 42 yaşındaki Fatih Yüksekova hobi amaçlı 10 tavuk aldı. 3 yılda hayvan sayısını bine çıkardı. İşini bırakıp organik yumurta üretimine başlayan Yüksekova, özenle baktığı tavuklarından günlük aldığı 800-850 arasındaki yumurtayı müşterilerine ve marketlere sattığını ve iyi bir kazanç elde ettiğini söyledi. İşte haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:39
Hobi amaçlı başladı sayıları 1000’e çıktı! Şimdilerde paraya para demiyor

İlçe merkezinde yaşayan ve ailesinin geçimini sağlamak için inşaatlarda elektrik ustası olarak çalışan 3 çocuk babası Fatih Yüksekova, 3 yıl önce hobi amaçlı 10 tavuk alarak bakmaya başladı.

Hobi amaçlı başladı sayıları 1000’e çıktı! Şimdilerde paraya para demiyor

"İLK BAŞTA EVİMİN İHTİYACINI KARŞILIYORDUM SONRA..."

Evinin yumurta ihtiyacını karşılayan ve bu arada da komşularına yumurta satan Yüksekova, işlerinin iyi gitmesi üzerine hayvan sayısını artırmaya ve köyüne yerleşme kararı aldı.

Hobi amaçlı başladı sayıları 1000’e çıktı! Şimdilerde paraya para demiyor

İlçeye 16 kilometre uzaklıkta bulunan ve akrabalarının yaşadığı Suüstü köyüne yerleşip tavuk çiftliği kuran Yüksekova, tavuk sayısını da kısa sürede bine çıkarmayı başardı.

Hobi amaçlı başladı sayıları 1000’e çıktı! Şimdilerde paraya para demiyor

'TAVUKLARI DOĞAL ORTAMDA BESLİYORUM'

Elektrik ustalığı işini bırakıp, yaklaşık 3 yıldır ailesi ile birlikte köyde organik yumurta üretimi yapan Yüksekova, hem işinden hem de kazancından oldukça memnun. Yıllarca inşaatlarda çalıştığını ancak şimdi kendi işini yaptığını söyleyen Yüksekova, özenle baktığı tavuklarından günlük 800-850 civarında yumurta aldığını belirtti. Organik yumurtaları müşterilerine ve marketlere sattığını anlatan Yüksekova, "2000 yılından beri elektrik işleriyle uğraşıyordum. 2015 yılında Kocaeli'ne gittim.

Hobi amaçlı başladı sayıları 1000’e çıktı! Şimdilerde paraya para demiyor

TAVUK ÇİFTLİĞİNİ KURDUKTAN SONRA İSE KÖYÜME YERLEŞTİM

Burada bir süre elektrik işlerinden çalıştım. Daha sonra kendi memleketime döndüm. Tavuk çiftliğini kurduktan sonra ise köyüme yerleştim. Hobi olarak başladığım işimi kısa sürede büyütmeyi başardım. Organik yumurta satarak geçimimizi sağlıyorum. Tavukları doğal ortamda besliyorum.

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