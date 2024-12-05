HOLDİNG 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Holding dizisi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Holding dizisi 2.bölüm fragmanı araştırılmaya başladı. Reyting rekortmeni dizilerin sahibi ATV'nin yeni dizisi Holding bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. başrollerinde Tuğba Sungurluoğlu, Erdal Özyağcılar, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor. Bir ailenin kirli çamaşırlarını ve geçmişini ortaya çıkaran dizide aksiyon dolu anlar izleyicileri bekliyor. Peki Holding ikinci bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?