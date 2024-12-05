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HOLDİNG 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Holding dizisi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Holding dizisi 2.bölüm fragmanı araştırılmaya başladı. Reyting rekortmeni dizilerin sahibi ATV'nin yeni dizisi Holding bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. başrollerinde Tuğba Sungurluoğlu, Erdal Özyağcılar, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor. Bir ailenin kirli çamaşırlarını ve geçmişini ortaya çıkaran dizide aksiyon dolu anlar izleyicileri bekliyor. Peki Holding ikinci bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Giriş Tarihi: 05.12.2024 22:24 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 22:24
HOLDİNG 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Holding dizisi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

ATV ekranlarında holding dizisi 2.bölüm fragmanı bekleniyor. İlk bölümü yayınlanan dizinin heyecanlı sahnelerinden sonra yeni bölümünde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Peki Holding yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

HOLDİNG 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Holding dizisi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

HOLDİNG YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE:

Holding dizisinin 2. bölüm fragmanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

HOLDİNG DİZİSİ FRAGMANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

HOLDİNG 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Holding dizisi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

HOLDİNG İLK BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında bu akşam Holding dizisi ilk bölümüyle yer alacak. Diziye dair bölümlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

HOLDİNG İLK BÖLÜM İZLE SAYFASI

HOLDİNG 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Holding dizisi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

HOLDİNG DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerde egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır. Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur.

HOLDİNG 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Holding dizisi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar. Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecektir?

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