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Hollanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi canlı yayın bilgisi

Hollanda - Almanya maçı canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde iki dev ekip karşı karşıya gelecek. Dev maçın başlama saati, yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'leri en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 24.09.2026 10:26 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 10:31
Hollanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi canlı yayın bilgisi
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UEFA Uluslar Ligi heyecanı Avrupa futbolunun iki dev ülkesini karşı karşıya getiriyor. Johan Cruijff Arena'da oynanacak zorlu randevu, gruptaki liderlik yarışı ve puan durumu açısından büyük önem taşıyor. Futbol tutkunları kritik karşılaşmanın ekran başından şifresiz olarak yayınlanacağı kanalı ve maç takvimini araştırıyor.

Hollanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi canlı yayın bilgisi

HOLLANDA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA Uluslar Ligi heyecanında dev buluşma bugün gerçekleşiyor. Hollanda - Almanya maçı 24 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Amsterdam'da bulunan ikonik Johan Cruijff Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu dev mücadele, Türkiye saatiyle 21.45'te başlama düdüğüyle start alacak.

Hollanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi canlı yayın bilgisi

HOLLANDA - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği yayın bilgisi de netleşti. Hollanda - Almanya maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Hollanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi canlı yayın bilgisi

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET VE GEÇMİŞ MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Hollanda ile Almanya arasında oynanan tarihi rekabet, dünya futbolunun en köklü rekabetleri arasında yer alıyor. İki ülke milli takımları arasında bugüne kadar oynanan resmi ve özel müsabakalarda başabaş bir grafik göze çarpıyor.

Hollanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi canlı yayın bilgisi

Son dönemdeki karşılaşmalarda yüksek gol ortalaması yakalayan taraflar, futbolseverlere seyir zevki yüksek ve tempolu mücadeleler vaat ediyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör