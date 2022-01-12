Hurdadan 10 bin TL'ye aldıkları Murat 124 için servet istiyorlar! 'Muayenede ortalık karıştı'

Murat 124 otomobil yine ilginç bir haberin başrolünde! İzmirli özel sektör çalışanı Emre Koyuncu ve uzun yıllardır kaportacılık yapan arkadaşı Doğan Karagöz, sadece 10 bin lira verip hurdadan 1975 model Murat 124 marka otomobil satın aldı. Aracı sil baştan yenileyerek herkesin dikkatini çeker hale getirdi. 1975 model araç, internet üzerinden 130 bin liraya alıcısını bekliyor. Doğan Karagöz "Muayene istasyonundan içeri girdiğimizde adeta ortalık karıştı ve herkes arabaya doğru koşturdu. Gittiği her yerde ilgi odağı oldu aracımız." dedi. İşte o araba ve şaşırtan hikayesi...

Bir Murat 124 otomobil için 130 bin TL istediler aracı görenler inanamadı! İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan özel sektör çalışanı Emre Koyuncu ve uzun yıllardır kaportacılık yapan Doğan Karagöz adlı iki arkadaş, 2018 yılında 1975 model Murat 124 marka aracı hurdadan 10 bin lira vererek satın aldı.

2 SENELERİNİ VERDİLER Pandemi dönemindeki boş zamanlarını değerlendirip aracı sil baştan tüm parçalarını değiştiren iki kafadar, 2 seneden fazla bir zamanda aracı adeta göz bebeği haline getirdi.

El emeği ile otomobilin tüm parçalarını orijinal parçalar ile yenileyen Koyuncu ve Karagöz, uzun zamandır garajda tuttukları ve gözleri gibi baktıkları araçlarını satmaya karar verdi. Hurda halinden lüks araca dönen araç şimdi 130 bin liraya alıcısını bekliyor.





"100 BİN LİRA VEREN OLDU KABUL ETMEDİK"

Hurda fiyatına satın aldıkları aracı el emeği göz nuru ile restore ettiklerini söyleyen Emre Koyuncu, araca 100 bin lira veren olduğunu; ancak fiyatı kabul etmediklerini söyledi. Koyuncu, "Çocukluğumuzdan beri eski arabalara bir merakımız vardı. Pandemi döneminde bir boşluğumuz oldu ve çocukluk arkadaşım olan kaportacı dostumla birlikte bu araçla ilgilenmek istedik. Araç hurdayken, hurda fiyatına bu aracı aldık ve tepeden tırnağa restorasyon yaptık.