İbn-i Sina'nın şifa kaynağı tarifi! Çörek otunu böyle tüketene hastalık uğramıyor...
Çörek otu yağ ve tohum olarak tüketilebilir. Her iki türün de kendine özgü özellikleri vardır. Çörek otunun tüm avantajlarını göz önünde bulundurarak doğru adımlar atmak, tüm faydalarını en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilir. İbn-i Sina'nın "Tıbbın Kanunu" olarak bilinen tıp tarihinin temel kaynaklarından biri olan kitabında da bahsedilen çörek otu, sandığımızdan çok daha büyük bir etkiye sahip. İşte faydasını en iyi şekilde görebileceğini o tarif...
Giriş Tarihi: 06.12.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 08:41