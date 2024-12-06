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İbn-i Sina'nın şifa kaynağı tarifi! Çörek otunu böyle tüketene hastalık uğramıyor...

Çörek otu yağ ve tohum olarak tüketilebilir. Her iki türün de kendine özgü özellikleri vardır. Çörek otunun tüm avantajlarını göz önünde bulundurarak doğru adımlar atmak, tüm faydalarını en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilir. İbn-i Sina'nın "Tıbbın Kanunu" olarak bilinen tıp tarihinin temel kaynaklarından biri olan kitabında da bahsedilen çörek otu, sandığımızdan çok daha büyük bir etkiye sahip. İşte faydasını en iyi şekilde görebileceğini o tarif...

Giriş Tarihi: 06.12.2024 08:35 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 08:41
İbn-i Sina’nın şifa kaynağı tarifi! Çörek otunu böyle tüketene hastalık uğramıyor...

Çörek otu tohumu çiğnenerek, öğütülerek veya toz haline getirilerek tüketilebilir. Çiğnenerek tüketildiğinde, tohumların yararlı bileşenleri daha iyi emilir.

İbn-i Sina’nın şifa kaynağı tarifi! Çörek otunu böyle tüketene hastalık uğramıyor...

Tohumların sindirimi, öğütülerek veya toz haline getirilerek daha kolaydır.

İbn-i Sina’nın şifa kaynağı tarifi! Çörek otunu böyle tüketene hastalık uğramıyor...

Salata soslarına, yemeklere veya smoothie'lere çörek otu yağı ekleyebilirsiniz. Ekmek, kek, poğaça gibi hamur işlerinde çalışabilir.

İbn-i Sina’nın şifa kaynağı tarifi! Çörek otunu böyle tüketene hastalık uğramıyor...

Bir çay kaşığı veya bir tatlı kaşığı çörek otu yağı veya tohumu günde bir kez tüketin ve tüm faydalarını çıkarın.

İbn-i Sina’nın şifa kaynağı tarifi! Çörek otunu böyle tüketene hastalık uğramıyor...

Çok fazla çörek otu tüketmek olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, çörek otu tüketirken doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

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