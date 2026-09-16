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Yangın süsü verilen Üykü çifti cinayetinde yeni gelişme! X-Ray cihazındaki ayrıntı ile aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Yangın süsü verilen Üykü çifti cinayetinde yeni gelişme! X-Ray cihazındaki ayrıntı ile aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Elazığ'daki yangında evden cansız bedenleri çıkartılan ve ön otopsi sonucuna göre cinayete kurban gittikleri tespit edilen 7 çocuk sahibi Ağa ve Hayriye Üykü çifti olayında katil zanlısının havalimanı X-Ray görüntülerinden belirlenerek yakalandığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 11:44