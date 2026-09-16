Trend Galeri Trend Yaşam Yangın süsü verilen Üykü çifti cinayetinde yeni gelişme! X-Ray cihazındaki ayrıntı ile aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı

Yangın süsü verilen Üykü çifti cinayetinde yeni gelişme! X-Ray cihazındaki ayrıntı ile aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı

Elazığ'daki yangında evden cansız bedenleri çıkartılan ve ön otopsi sonucuna göre cinayete kurban gittikleri tespit edilen 7 çocuk sahibi Ağa ve Hayriye Üykü çifti olayında katil zanlısının havalimanı X-Ray görüntülerinden belirlenerek yakalandığı öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:46 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 11:44
Yangın süsü verilen Üykü çifti cinayetinde yeni gelişme! X-Ray cihazındaki ayrıntı ile aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı

Elazığ'da yangın süsü verilen feci olayı İçişleri Bakanlığı detaylarıyla paylaştı. Ağa ve Nimet Üykü çiftine yapılan otopsi incelemesinde; göğüs bölgelerinden birer ateşli silah mermisiyle vurularak öldürüldüğü, ardından olaya yangın süsü verildiği, Nimet Üykü'ye ait 2 adet bilezik, 1 adet kolye ve 2 adet küpenin de çalındığı aktarıldı.

Yangın süsü verilen Üykü çifti cinayetinde yeni gelişme! X-Ray cihazındaki ayrıntı ile aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı

Olaya yangın süsü verip gasbettiği altınlarla İstanbul'a kaçan ve kuyumcuda satmaya çalışan zanlı H.Ç.'nin havalimanı X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandığı bildirildi.

Yangın süsü verilen Üykü çifti cinayetinde yeni gelişme! X-Ray cihazındaki ayrıntı ile aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'de sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:

JANDARMAMIZIN DİKKATİ, CİNAYETİN ÜZERİNDEKİ PERDEYİ KALDIRDI!

Yangın süsü verilerek gizlenmeye çalışılan cinayet, JASAT'ımızın dikkati, tecrübesi ve titiz takibiyle kısa sürede aydınlatıldı; şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi. Suçun üzerini hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar; güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar. Cinayetin izini kararlılıkla süren, en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmayarak olayı aydınlatan kahraman Jandarmamızı ve JASAT'ımızı yürekten tebrik ediyor, emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yangın süsü verilen Üykü çifti cinayetinde yeni gelişme! X-Ray cihazındaki ayrıntı ile aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı

NE OLMUŞTU?

Olay, 08.09.2026 tarihinde Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir evde yangın çıktı.

Yangın süsü verilen Üykü çifti cinayetinde yeni gelişme! X-Ray cihazındaki ayrıntı ile aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı

YAŞLI ÇİFTİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 7 çocuk sahibi Ağa (79) ve Hayriye Üykü (72) çiftinin cansız bedenini çıkardı.

Yangın süsü verilen Üykü çifti cinayetinde yeni gelişme! X-Ray cihazındaki ayrıntı ile aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı

ALTINLAR VE DEĞERLİ EŞYALAR KAYBOLMUŞTU

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü'ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi.

Yangın süsü verilen Üykü çifti cinayetinde yeni gelişme! X-Ray cihazındaki ayrıntı ile aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı

TUTUKLANDI

Karakoçan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Burak Kara koordinesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.Ç., Karakoçan Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ELAZIĞ #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI