Yangın süsü verilen Üykü çifti cinayetinde yeni gelişme! X-Ray cihazındaki ayrıntı ile aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'de sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:

JANDARMAMIZIN DİKKATİ, CİNAYETİN ÜZERİNDEKİ PERDEYİ KALDIRDI!

Yangın süsü verilerek gizlenmeye çalışılan cinayet, JASAT'ımızın dikkati, tecrübesi ve titiz takibiyle kısa sürede aydınlatıldı; şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi. Suçun üzerini hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar; güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar. Cinayetin izini kararlılıkla süren, en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmayarak olayı aydınlatan kahraman Jandarmamızı ve JASAT'ımızı yürekten tebrik ediyor, emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum.