İki arkadaşın küfür tartışması cinayetle bitti! Yolda yürürken önce boğazından sonra kalbinden bıçakladı
İstanbul Bahçelievler'de yolda yürüyen iki arkadaş arasında küfürleşme yüzünden çıkan tartışma cinayetle bitti. İddiaya göre 52 yaşındaki Murat Ç. alacak verecek meselesinden tartışma yaşadığı Muhammed Karaoğlu (57)'nu bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli Sakarya'da Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis şüpheliyi cinayet işlediğini bildiği halde İstanbul'dan Sakarya'ya götüren şüpheliyi de gözaltına aldı.
Giriş Tarihi: 04.11.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 11:19