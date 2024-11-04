İki arkadaşın küfür tartışması cinayetle bitti! Yolda yürürken önce boğazından sonra kalbinden bıçakladı

BENİ DE ÖLDÜRÜR DİYE KORKTUM

Cinayet Büro ekiplerince devam eden çalışmalarda o şüpheliyi kendi aracıyla İstanbul'dan Sakarya'ya götüren T.Y.'de gözaltına alındı. T.Y.'nin ise verdiği ilk ifadede "Cinayetin işlendiğinden haberim vardı ancak eğer istediğini yapmazsam bana zarar vereceğinden korktum" dediği öne sürüldü. 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.