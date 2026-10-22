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İki kız kardeşi selde ölüme terk etmişlerdi! Türkkal kardeşler davasında istenen ceza belli oldu
İki kız kardeşi selde ölüme terk etmişlerdi! Türkkal kardeşler davasında istenen ceza belli oldu
İzmir Menderes'te sel sularına kapılan araçta can veren Balımnaz ve Nergiz Türkkal kardeşlerin ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. Olaydan sağ kurtulup saatlerce yetkililere haber vermeyen 2 sanık hakkında 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan rekor hapis cezası talep edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.10.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 13:38