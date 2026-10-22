İki kız kardeşi selde ölüme terk etmişlerdi! Türkkal kardeşler davasında istenen ceza belli oldu

2 SANIK DA TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, hakkında 'Uyuşturucu imal ve satmak' ve 'Hırsızlık'tan suç kaydı ile yakalama kararı bulunan ve sele kapılan otomobili kullandığı belirlenen Tamer Demirdaş'ı yakaladı. Demirdaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hakim karşısına çıkan Devran Yağız ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine yeninde gözaltına alınan Devran Yağız tutuklandı.