İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Arabanın kaza yapıp yapmadığını...

Aslında birkaç noktayı inceleyerek, aracın önemli bir kaza geçirip geçirmediğini anlayabilirsiniz. Öncelikle aracın şase numarasından kaza geçmişini sorgulatın. Şaseden sorgulatmak plakadan sorgulatmaya göre daha güvenlidir, çünkü aracın plakası değişmiş olabilir. Plaka değişmişse araca daha önceki plaka üzerinden yapılan işlemler sorgulamada çıkmaz.

Gelelim işin teknik kısmına... Amortisör kulelerini inceleyin. Eğer kulelerin üzerinde form bozukluğu varsa o araç kaza geçirmiş olabilir. Üstelik bu alanları çektirmeyle eski haline getirmek oldukça zordur.

Ön ızgaranın üzerinde fabrikanın yapıştırdığı bilgi etiketleri bulunur. Eğer bu etiketler yoksa araç önden darbe almış olabilir.

Bu bölümdeki civatalara da bakabilirsiniz. Civatalarda anahtar izi varsa buradaki parçalar işlem görmüş ya da değiştirilmiş olabilir.